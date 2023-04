‘Meglio stasera!’ al Teatro Augusteo

Stefano De Martino in scena a Napoli dal 29 aprile al 7 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca d’Aosta 263, da sabato 29 aprile a domenica 7 maggio 2023, sarà in scena Stefano De Martino con ‘Meglio stasera!’, il suo primo spettacolo live, prodotto da ITC2000, scritto da Riccardo Cassini, che cura anche la regia, e da Stefano De Martino.

Con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Pino Perris, le scene di Italo Grassi, le luci di Marco Lucarelli, i costumi di Lisa Casillo e le coreografie di Andrea Larossa.

‘Meglio stasera!’ è un ‘quasi one’ man show, perché l’artista napoletano sarà accompagnato sul palco da un corpo di ballo e dalla Disperata Erotica Band, direttamente dalla trasmissione televisiva Bar Stella, per raccontare con leggerezza e ironia pezzi poco conosciuti della sua vita, dall’infanzia ai suoi mille lavori: fruttivendolo, parcheggiatore, e poi finalmente ballerino e intrattenitore, passando dai grandi incontri della sua vita e della sua carriera.

Stefano De Martino, insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori in un’offerta armonica, elegante e intrigante, con una sola regola: mai una sola canzone per volta.

L’artista napoletano tornerà anche ad affascinare il pubblico con la sua danza, accompagnato da uno splendido corpo di ballo. E infine l’imprevedibilità, l’allegria e i dialoghi con il pubblico, gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e qualche scherzo agli spettatori.

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su teatroaugusteo.it.

Platea €35,00

Galleria €25,00

Info: 081-414243