Meeting dei diritti umani 2025 al Teatro della Compagnia di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nessuna chiusura, nessuna barriera. Solo l’unione di popoli che condividono gli stessi valori in tema di diritti, pace e giustizia può permetterci di fare la pace.

Lo dice la nostra Costituzione. Da soli non si arriva da nessuna parte, solo insieme possiamo farcela.

È l’appello del Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, lanciato questa mattina dal Teatro della Compagnia di Firenze in occasione della ventinovesima edizione del Meeting dei diritti umani, promosso nell’ambito del progetto regionale GiovaniSì.

Dika si è presentato sul palco affiancato da Sergio Angarano, neo Presidente del Parlamento regionale degli studenti.

Dika ha spiegato:

Guardando a ciò che è successo, gli eserciti sono sempre cresciuti ma la guerra non ha cessato di esistere.

Ovvero che se vuoi la pace prepara un esercito quanto più grande possibile e vedrai che nessuno ti attaccherà perché avranno paura di te.

È la stessa Costituzione a dirci come preparare la pace.

Dika ha aggiunto ancora:

Fin dalla sua entrata in vigore, nel 1948. L’articolo 11, oltre a stabilire che l’Italia ripudia la guerra, dice anche che consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Questo significa che da soli non possiamo farcela. Per provare a mantenere libertà, diritti e democrazia dobbiamo unirci agli altri popoli, non chiuderci e alzare barriere o confini.

Unirsi con chi, come noi, è d’accordo nel mantenere la pace, la libertà e la giustizia. Diffidate da chi ci racconta che ce la faremo da soli. Non era così nel 1948 e non lo è oggi.

E questo vale per tutto: combattere il cambiamento climatico, porre fine a povertà e disuguaglianze, gestire il fenomeno migratorio, difendere i diritti dei lavoratori. I diritti umani, per definirli diritti, o sono per tutti oppure diventano privilegi.