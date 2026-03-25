Meet Italian Brands 2026 al Real Albergo dei Poveri

Palazzo Fuga protagonista dell’internazionalizzazione e del talento creativo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Sala Conferenze del Real Albergo dei Poveri, l’incontro istituzionale con buyer e rappresentanti delle aziende partecipanti a Meet Italian Brands 2026.

L’evento, dedicato all’internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione della filiera moda, ha visto la partecipazione del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del Presidente della regione Campania, Roberto Fico.

Durante l’incontro, il Sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza strategica del Made in Naples come eccellenza globale:

Sicuramente per Napoli l’artigianato rappresenta una delle grandi forze identitarie, oltre a essere una parte dell’economia molto importante. Nell’ambito della moda abbiamo tantissime eccellenze, sia nei capispalla che negli accessori: un comparto molto vivo e dinamico che fornisce anche i grandi brand internazionali. Dobbiamo continuare a investire su questo settore, favorendo l’avvicinamento dei giovani con una formazione adeguata e valorizzando il marchio Made in Naples, che dà valore al lavoro di tante piccole e micro aziende capaci di competere a livello internazionale.

Anche il Presidente della regione Campania, Roberto Fico, intervenuto all’evento, ha ribadito il valore della tradizione sartoriale campana:

È un comparto importantissimo di tradizione italiana e soprattutto campana e napoletana. I nostri sarti hanno fatto la storia della moda internazionale. Qui c’è una produzione importante con artisti di rilievo; la moda deve continuare a crescere e, poiché è un settore che cambia nel tempo, necessita di grande aggiornamento e formazione, che noi dobbiamo sostenere.

L’iniziativa conferma il ruolo centrale di Napoli e della Campania come hub creativo e produttivo d’eccellenza, capace di coniugare la maestria artigianale storica con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, pilastri fondamentali per il futuro del Made in Italy nel mondo.