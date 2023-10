Medio Oriente: Marocco chiede riunione Lega Araba

Per il deterioramento della situazione nella Striscia di Gaza il Regno del Marocco chiede riunione d’urgenza del Consiglio della Lega Araba a livello MAE

Il Marocco, Presidente dell’attuale sessione del Consiglio della Lega Araba a livello ministeriale, ha sollecitato lo svolgimento di una riunione d’urgenza a livello dei ministri degli Esteri arabi.

La richiesta arriva per volontà dello stesso re Mohammed VI. Lo scopo, spiegano da Rabat, è quello di avviare una consultazione e il coordinamento riguardo al deterioramento della situazione nella Striscia di Gaza, in particolare, per l’avvio di azioni militari contro i civili, nonché per la ricerca di mezzi per fermare questa escalation.

A spiegarlo è una fonte del Ministero degli Esteri del Marocco, che ha aggiunto che in queste ore sono in corso consultazioni per tenere l’incontro la prossima settimana presso la sede della Lega degli Stati arabi al Cairo.