Medio Oriente: Bin Salman – Guterres parlano su Gaza

Il Principe ereditario saudita riceve una chiamata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres

Il Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto una telefonata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita ‘SPA’.Durante la loro conversazione è stata discussa l’escalation militare attualmente in corso a Gaza, ha aggiunto l’agenzia saudita. Il Principe Mohammed ha sottolineato l’importanza per Guterres di rafforzare gli sforzi internazionali e regionali per fermare le operazioni militari e ridurre l’escalation di violenza, ma anche per evitare pericolose ripercussioni sulla sicurezza e la pace nella regione e nel mondo.

Hanno anche discusso dell’importanza di lavorare per creare le condizioni per il ritorno della stabilità, ripristinare il percorso di pace per garantire che il popolo palestinese ottenga i suoi legittimi diritti.

Il Principe ereditario ha sottolineato l’importante ruolo che le Nazioni Unite e le sue istituzioni possono svolgere,in particolare nel fornire corridoi umanitari sicuri per fornire assistenza medica e cibo ai civili sotto assedio a Gaza.