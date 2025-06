Medievalia / Militi per il re e per Cristo a San Salvatore Telesino (BN)

L’evento culturale, a partecipazione gratuita, è in programma il 29 giugno

Per domenica 29 giugno 2025 ore 17:30, presso l’abbazia di San Salvatore Telesino (BN), è previsto l’evento a partecipazione gratuita ‘Medievalia / Militi per il re e per Cristo’.

Il tema scelto vuole rendere testimonianza ai monaci, soldati di Cristo, e ai cavalieri, soldati del re, ricordando le due figure storiche principali legate al luogo: l’abate Alessandro, autore della cronaca dedicata a re Ruggero II Hauteville, e il cavaliere angioino Pietro Braerio.

Dopo i saluti e l’introduzione si terrà la visita guidata all’abbazia di San Salvatore, fondazione quasi certamente di età normanna matura che, dopo il restauro, è stata restituita nelle rare forme proprie dell’architettura di Cluny del XII secolo.

Quindi, guidati da Dario Alifano, Associazione culturale ‘Ave Gratia Plena’, i partecipanti potranno esplorare archi e frecce medievali, le armi che segnarono la fine del mondo cavalleresco medievale, anche nell’immaginario collettivo.

Alla presentazione teorica su forme, materiali e tecniche seguirà la dimostrazione in cui ciascuno potrà scoprire direttamente difficoltà e raffinatezza del tiro con l’arco.

Seguirà la storia dell’arte, con Pietro Di Lorenzo, Associazione culturale ‘Francesco Durante’, che analizzerà la lastra tombale di Pietro Braerio, da qualche mese restituita all’abbazia dopo oltre mezzo secolo: in attesa della pubblicazione, in corso di ultimazione, saranno svelati i primi risultati dell’analisi che riconoscono all’opera d’arte una importanza mai effettivamente finora colta.

Il pomeriggio si concluderà col concerto ‘Cavalieri del re e soldati di Cristo nella musica medievale’ affidato all’esecuzione del Gruppo vocale e strumentale ‘Ave Gratia Plena’: anche grazie alla suggestione di abiti e strumenti copie dell’epoca gli spettatori saranno trasportati nel passato ascoltando le melodie medievali composte tra l’anno 1000 e gli esordi del Rinascimento selezionate tra quelle che raccontano storie di virtù e vizi capitali di monaci e cavalieri.

‘Medievalia’, cultura del medioevo, 17a edizione, è ideata e organizzata da Associazione Culturale ‘Ave Gratia Plena’ con Associazione Culturale ‘Francesco Durante’.

L’appuntamento di domenica 29 giugno 2025, in San Salvatore Telesino è il secondo del ciclo di quest’anno ed è organizzato grazie alla collaborazione logistica dell’Associazione Storica Valle Telesina e col patrocinio morale del Comune di San Salvatore Telesino.