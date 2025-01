Medicina estetica, due corsi sulle nuove frontiere del botulino

Il 17 e 18 gennaio gli eventi formativi al CIRM di Roma

Il futuro della medicina estetica è orientato verso un trattamento sempre più personalizzato e mirato, perché le nuove tossine permettono una maggiore precisione e versatilità, rivoluzionando l’approccio alla medicina estetica.



A dirlo è Giovanni Salti, Presidente dell’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, annunciando due giornate di formazione al Centro Internazionale Radio Medico di Roma, il 17 e 18 gennaio, dedicate all’utilizzo della tossina botulinica nei trattamenti estetici di volto e collo.

L’iniziativa coincide con l’introduzione di nuove tossine recentemente approvate, che permettono di ampliare le opzioni terapeutiche.

I due corsi organizzati da AITEB mirano a fornire una formazione completa, sia per chi si avvicina per la prima volta alla tossina botulinica sia per chi desidera perfezionare le tecniche più avanzate.

Il corso di primo livello in programma il 17 gennaio, dal titolo ‘La Tossina Botulinica dalla biochimica al trattamento del terzo superiore del volto’, è rivolto ai medici che desiderano un’introduzione approfondita alla biochimica della tossina botulinica e alle tecniche fondamentali per il trattamento del terzo superiore del volto.

I temi trattati includeranno l’approfondimento sull’azione della tossina botulinica nei tessuti muscolari, l’analisi delle tecniche di iniezione per fronte, glabella e area perioculare, la riduzione delle complicanze e gestione della sicurezza nei trattamenti.

Il corso di secondo livello, in calendario il 18 gennaio, si intitola, invece, ‘La Tossina Botulinica per il terzo medio e inferiore del volto e il collo’. Si tratta di un corso avanzato che esplorerà tecniche innovative per trattamenti full face e collo, con particolare attenzione all’armonia estetica complessiva.

I principali argomenti affrontati saranno le tecniche avanzate di iniezione per la zona mandibolare e del collo, l’approccio globale al trattamento del volto per un effetto lifting non chirurgico, l’utilizzo di nuove tossine botuliniche e loro applicazioni specifiche.

Salti sottolinea: