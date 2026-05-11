Medicina delle origini

Nel I libro dell’Iliade si descrive la pestilenza che affligge il campo acheo e, in pochi versi, si evince la visione omerica della malattia come qualcosa di soprannaturale la quale, pur manifestandosi all’interno del corpo, proviene dall’esterno ed è dovuta a una colpa umana suscitatrice di collera divina.

La cura è data dall’espiazione di questa colpa attraverso le invocazioni ed il ricorso a vittime sacrificali.

La medicina è intesa come sapere iniziatico, di casta sacerdotale e rivelata ai soli eletti da parte della divinità.

Pindaro ci narra che Asclepio, dopo l’ascesa, conobbe un declino a seguito del fatto che, lasciandosi sedurre dal denaro, valicò i limiti della natura, restituendo la vita dapprima a Ippolito, figlio di Teseo, ucciso dalla matrigna, e poi a Gluauco, figlio di Minosse.

Per questo fu punito a morte da Zeus con una saetta costruita dai Ciclopi, a loro volta sterminati da Apollo, padre di Teseo. In una tradizione postuma sarebbe stato poi resuscitato da Zeus e posto nel firmamento come figura stellare serpentina a causa o come conseguenza dell’effigie di Asclepio, che regge il caduceo serpentino.

Secondo un’altra tradizione ancor più postuma, Asclepio sarebbe stato non un semidio ma un umano nato e vissuto in Messenia a Tricca o in Tessalia.

Shuré ci racconta che Rama girovagò apprendendo la cultura della razza Nera e riuscì a curare una malattia che decimava gli uomini con un estratto del vischio e ciò dopo aver avuto in sogno la visione della misteriosa figura detta Aesc-heyl-hopa, “la sapienza della salute è nel bosco”, dalla quale potrebbe derivare appunto la figura di Asclepio in Grecia ed Esculapio a Roma.

Tale personaggio impugnava una verga su cui si arrotolava una serpe, il “Caduceo” simbolo prima attribuito ad Ermete Trismegisto o Hermes in Grecia, Mercurio/Esculapio a Roma. Da qui sembra, anche, essere nata la festa del Natale o Della nuova salute a inizio anno e l’uso augurale del vischio in tale periodo.

Il bastone di Asclepio simboleggia le arti sanitarie, combinando il serpente, che con il cambiamento della pelle indica appunto la rinascita, la rigenerazione e la fertilità, con la verga, un semplice strumento.

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che una volta il simbolo rappresentasse un verme arrotolato intorno a un bastone, poiché vermi parassiti come il “verme della Guinea” (Dracunculus Medinensis), erano comuni nei tempi antichi, e si estraevano da sotto la cute arrotolandoli lentamente intorno a un bastoncino.

Altre ipotesi riguardanti la figura del serpente parlano di esso in quanto simbolo di conoscenza, idea sostenuta anche dal racconto nella Genesi, dove Adamo ed Eva vengono tentati appunto da un serpente a mangiare i frutti dell’Albero della Conoscenza del bene e del male.

Si è affermato che, talvolta, il serpente rappresenta da solo il Dio. A questo proposito, è celebre un fatto narrato da Livio, Ovidio, Valerio Massimo e altri. A Roma una mortale pestilenza affliggeva la città da tre anni: consultati i libri Sibillini, i Romani mandarono un’ambasciata a Epidauro, sede di un tempio famoso dedicato ad Esculapio.

Mentre i Romani ammiravano i frontoni del Tempio, un grosso serpente uscì da esso, sgusciò in mare e salì sulla trireme, accoccolandosi nella cabina del capitano. Giunti sul Tevere il serpente, che era chiaramente il Dio in persona, si lanciò in acqua e scomparve in un’isoletta del fiume che, da allora, fu chiamata del dio Esculapio. Da quel giorno la pestilenza cessò improvvisamente.

Il Maiocchi, in uno studio sulla Medicina preistorica, afferma che il caduceo rappresenti il serpente; si tratta di una specie di bacchetta magica che, presso i popoli primitivim veniva usata dagli scaltri stregoni per espellere dal corpo dei malati gli spiriti maligni.

Secondo il Maiocchi il caduceo primitivo avrebbe un carattere fallico, rappresentazione della vita e del rinnovamento, e potrebbe preludere al caduceo di Asclepio ,che guarisce con il tocco. Asclepio, spesso, al posto del caduceo porta un grosso bastone attorno al quale è attorcigliato un solo serpente.

Nell’Esculapio da Casalio il dio viene raffigurato con un serpente attorno al corpo, mentre il bastone è tenuto in mano come appoggio.

Nella simbologia antica, dunque, il dio è raffigurato a volte da un solo serpente. Tuttavia, molto spesso il Caduceo viene rappresentato con due serpenti avvolti a spirale: in questo caso i due animali raffigurano le polarità del bene e del male tenute in equilibrio dalla bacchetta del dio che ne controlla le forze.

Sono le correnti cosmiche riferite sia all’universo che all’uomo nella complessità del suo organismo: macro e microcosmo. Le ali simboleggiano il primato dell’intelligenza, che si pone al di sopra della materia per poterla dominare attraverso la conoscenza.

Il Caduceo con due serpenti indica anche il potere di conciliare tra loro gli opposti, creando armonia tra elementi diversi, come l’acqua, il fuoco, la terra e l’aria. Per questo ricorre frequentemente in alchimia, quale indicazione della sintesi di zolfo e mercurio, oltre che nel simbolismo della farmacopea e della guarigione fisica.

Riferito all’universo, indica la potestà di dominare il caos e mettere ordine, creando armonia tra le tendenze ruotanti intorno all’asse del mondo.

Relazionato al corpo umano, indica il potere taumaturgico di colui che è in grado di portare armonia in un organismo malato.

In realtà, l’intera struttura del corpo sottile in India ripete la forma del caduceo, perché consta di un canale centrale di energie sito in corrispondenza dell’asse cerebro-spinale, noto come sushumna, e di due correnti laterali note come ida e pingala.

Queste, partendo dal basso, dall’osso ‘sacro’, a cui corrisponde simbolicamente l’elemento terra, si avvolgono ad esso a spirale, come serpenti, congiungendosi all’altezza del terzo occhio.

La forza mistica che parte dal basso per poi sublimarsi è nota come kundalini ed è raffigurata come un serpente raggomitolato attorno ad un phallus. Kundalini è in una condizione ‘dormiente’ ma è pronta a destarsi con le opportune pratiche occulte.

La poesia di Esiodo contemporaneo di Omero con il mito di Igea, figlia legittima di Apollo, evocherebbe un tipo di medicina più preventiva che riparativa rispetto a quella descritta nell’Iliade e Odissea. Dal vaso di Pandora fuoriescono tutte le malattie sganciate senza causalità divina, quindi, dotate di una propria autonomia.

Un cordone ombelicale di tipo sapienziale lega le culture delle terre bagnate dal Nilo, dal Tigri e dall’Eufrate con la cultura dei Greci. La medicina divinatoria di Asclepio è legata a una sapienza che, come nella tradizione di Omero e di Pindaro, fa riferimento a un sapere assoluto, una folgorazione naturale che poco ha a che vedere con la cultura o con la scienza e appare una conoscenza diretta che si esprime con un’occhiata e non con la parola e che ben si distinguerà dalle facoltà conoscitive e operative che verranno in futuro e che saranno coltivate attraverso l’insegnamento ed il legame allievo – maestro.

Il periodo compreso tra 2800 e 1700 a.C., che si retrodata di circa un millennio a Omero e che va da Imothep, creatore della prima architettura egizia con la piramide di Saqquara, fino ad Hammurabi re babilonese, appare espressione della nascita di questa medicina sapienziale giunta ai Greci attraverso le rotte del commercio e non solo.

Imothep, come Thoth, incarna un dio della medicina di cui si conservano tracce storiche, laddove per Theuth si potrebbe parlare di entità metastorica. Entrambi verranno ereditati dalla tradizione ellenica, il primo come Asclepio ed il secondo come Hermes Trismegisto.

In Egitto la medicina è prerogativa della casta sacerdotale che placa la collera degli dei o che esorcizza la malvagità dei dèmoni allacciando una rete extrasensoriale con il divino e l’ultraterreno, facendo gran conto sulla preghiera, sul ricorso ad amuleti e a pratiche magiche.

Casta dominata da una gerarchia piramidale e legata a riti di purificazione e pulizia corporale.

Ogni città ha un suo centro sapienziale di medicina di un suo culto con un suo Dio: a Dendera Hator, a Ermopoli Thoth, a Elefantina Khnum peraltro tutte divinità zoomorfe a testimonianza del fatto che gli Egizi divinizzassero gli animali nella misura in cui questi fossero risultati utili all’uomo.

Il rito espiatorio si esplicava attraverso l’adornamento del dio e l’offerta di libagioni che passavano poi sulla tavola dei sacerdoti e di gioielli e oggetti simbolici. Spesso, le divinità dotate di ambivalenza estetica oltre che nel loro potere venivano adornate e truccate.