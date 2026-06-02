Medaglioni patazu

Ingredienti

2 zucchine grandi

2 patate grandi

150 gr di parmigiano reggiano

200 gr di provola affumicata secca, scamorza o di formaggio filante

250 gr di pan grattato

2 uova intere

olio EVO q.b.

pepe misto q.b.

sale q.b.

Preparazione

Oggi vi propongo una ricetta che ho provato pochi giorni fa per smaltire patate e zucchine, che adoro, soprattutto d’estate, ma volevo gustare in modo diverso.

Non è velocissima, ma mi è piaciuta molto e ve la racconto, magari vi va di sperimentarla.

Innanzitutto, peliamo le patate e laviamole insieme alle zucchine per poi grattugiare tutto grossolanamente con una grattugia a mano.

Per eliminare l’acqua in eccesso le pigiamo in uno schiacciapatate. A questo punto le spostiamo in un recipiente capiente, aggiungendo uova, olio, pepe, sale, parmigiano reggiano e pan grattato, mischiando per bene.

Ungiamo le mani con un po’ d’olio e preleviamone un pugnetto, schiacciandolo sul palmo della mano. Al centro mettiamo della provola affumicata secca, della scamorza o del formaggio filante, per poi richiudere con dell’altro composto, formando una sorta di medaglione, che ripassiamo nel pangrattato.

Scaldiamo una padella con dell’olio e adagiamo i medaglioni, rigirandoli di tanto in tanto finché non sono cotti.

Dato che ero curiosa di capire se fossero più buoni in padella o in forno, ne ho cotti un po’ in forno, adagiandoli su una leccarda con della carta forno oliata.

Della doppia versione mi ha convinto di più quella in padella, perché più croccante, mentre l’altra era più morbida, ma, come sempre, è questione di gusti.

Vi lascio anche la foto dei medaglioni al forno in modo che si veda la differenza.

Io li ho usati come secondo piatto, ma vanno benissimo pure come antipasto.

Ho abbinato con un Greco di Tufo.

Buon appetito!