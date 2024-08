Medagliati olimpici ospiti del Consiglio Lombardia al GP d’Italia

Nei tre giorni di gara l’Assemblea regionale organizza in autodromo alcune iniziative su temi come il futuro dell’automotive e l’indotto economico

I campioni olimpionici lombardi saranno ospiti del Consiglio regionale della Lombardia presso l’Hospitality dell’Autodromo Nazionale di Monza domenica 1° settembre in occasione del GP di Formula Uno.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato:

Invitare e ospitare gli atleti olimpici nello spazio del Consiglio regionale ci è sembrato il miglior modo, attraverso il loro esempio, di celebrare lo sport. Ragazze e ragazzi che con sacrificio, passione, determinazione ed energia hanno creduto in un sogno, inseguito e ottenuto traguardi straordinari, portando l’Italia ha nella top ten del medagliere.

Alle 12:00, prima del via della 94esima edizione del Gran Premio d’Italia, nella Sala 107 della Palazzina Hospitality gli atleti medagliati a Parigi 2024 saranno premiati dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Interverranno, capitanati dal Presidente del CONI Lombardia Marco Riva, i campioni azzurri Giovanni De Gennaro di Roncadelle (BS), oro nella canoa K1 slalom; Anna Danesi, anche lei di Roncadelle, e la compagna di squadra Loveth Omoruyi di Lodi, oro con la Nazionale femminile di pallavolo; Chiara Consonni di Brembate di Sopra (BG) oro nel madison donne ciclismo su pista; le due “fate” lombarde, Giorgia Villa di Brembate di Sopra (BG) e Angela Andreoli di Brescia, argento nel concorso a squadre della ginnastica artistica; Giacomo Gentili di Cremona e Andrea Panizza di Lecco argento nel canottaggio con il quattro di coppia maschile; Gabriel Soares di Besozzo (VA), argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio.

Il Presidente Marco Riva spiega:

I successi di Parigi confermano l’eccellenza dello sport lombardo a livello nazionale ed internazionale e siamo onorati di premiarli anche con la medaglia CONI Lombardia al Valore Olimpico 2024. Questi risultati straordinari ottenuti dalle nostre atlete e dai nostri atleti ci proiettano con entusiasmo verso l’appuntamento di Milano Cortina 2026 sulla strada indicata dai valori olimpici: più veloci, più in alto, più forti… insieme!

Nella “tre giorni” del Gran Premio, il Consiglio regionale promuoverà una serie di iniziative ed eventi dedicati a temi come quello delle nuove sfide dell’automotive, del futuro del comparto ‘Autodromo, Villa Reale e Parco di Monza’ e dell’indotto che Autodromo e Gran Premio di Formula Uno rappresentano per il territorio e per la Lombardia.

Dopo la riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in programma venerdì 30 agosto alle ore 10:30, lo Spazio dell’Assemblea lombarda ospiterà alle ore 11:30 un convegno sull’automotive lombardo che con oltre 13 mila imprese attive, più di 55mila addetti e un valore aggiunto generato che supera i 3,6 miliardi di euro, è un settore strategico per il nostro Paese.

Sabato 31 agosto alle ore 10:00 si parlerà della storia dell’Autodromo Nazionale di Monza: un viaggio di oltre un secolo tra aneddoti e curiosità attraverso le parole e le immagini di Umberto Zapelloni, Walter Consonni, Carlo Gaeta, Fabrizio Delmati e Ercole Colombo.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, l’indotto e il valore del GP di Monza saranno al centro del secondo workshop di giornata: oltre 400 milioni di euro tra indotto diretto sul territorio, ricadute sul sistema produttivo nazionale, valore del brand e valore mediatico.

