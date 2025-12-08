‘Mecrè’ vince l’AI Innovation Award al Piceno Cinema Festival 2025

10 selezioni tra i vari festival italiani e stranieri per uno dei corti italiani più rappresentativi del cinema generativo

‘Mecrè’, scritto e diretto dal regista napoletano e autore poliedrico Nicola Guarino, ha ottenuto l’AI Innovation Award al Piceno Cinema Festival 2025, uno dei festival itineranti più riconosciuti del panorama nazionale.

Realizzato integralmente con tecniche di cinema generativo, il cortometraggio continua il suo percorso internazionale con 10 selezioni in festival di tutto il mondo.

Guarino è tra i primi autori italiani ad aver sperimentato l’intelligenza artificiale in campo audiovisivo: il suo lavoro ‘Nelle fauci del tempo‘ è considerato uno dei primi cortometraggi italiani creati interamente con IA, segnando l’inizio di un percorso di ricerca visiva che oggi trova in ‘Mecrè’ una piena maturità espressiva.

Nicola Guarino dichiara: