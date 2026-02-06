Meccanizzazione e innovazione agricola: serve accelerazione incentivi

Convegno ‘Norme, finanziamenti e revisione delle macchine agricole – scenari 2026’ a Fieragricola Verona

Riceviamo e pubblichiamo.

Il comparto agricolo italiano si trova oggi in una fase di sostanziale stallo sul fronte degli investimenti in meccanizzazione e innovazione.

A denunciarlo è Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali del commercio e dei servizi per le macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, che da Fieragricola in corso a Verona lancia un appello alle istituzioni per un rapido sblocco delle misure a sostegno del settore.

L’improvviso stop dello scorso autunno a Transizione 5.0, il protrarsi dell’attesa del decreto attuativo del nuovo Credito d’Imposta 4.0 Agricoltura in capo al MASAF e la carenza di risorse adeguate stanno congelando le decisioni di investimento di migliaia di imprese agricole.

A oggi, per la nuova misura 4.0 Agricoltura risultano stanziati appena 2,1 milioni di euro, una dotazione giudicata del tutto insufficiente rispetto ai fabbisogni reali del comparto.

Allo stesso tempo, non vi sono aggiornamenti su ulteriori rifinanziamenti del Fondo Innovazione ISMEA, mentre l’iperammortamento resta uno strumento accessibile solo a una platea molto ristretta di aziende.

Andrea Borio, Presidente di Federacma, durante il convegno ‘Norme, finanziamenti e revisione delle macchine agricole – scenari 2026’ dichiara:

Oggi gli agricoltori sono fermi perché non sanno su quali strumenti potranno contare, con quali regole e con quali risorse. Il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno dimostrato di saper ascoltare nel merito le istanze del comparto: ora serve un’accelerazione immediata per superare il blocco del rinnovo del parco macchine, proprio mentre si chiede alle imprese di essere più sicure, più sostenibili e più competitive.

Federacma ricorda come, negli ultimi cinque anni, il settore abbia potuto contare su strumenti rilevanti che, complessivamente, hanno mobilitato risorse per oltre 3,8 miliardi di euro.

In particolare, il Fondo Innovazione ISMEA ha messo a disposizione circa 290 milioni di euro tra il 2023 e il 2025, finanziando trattori, macchine operatrici e attrezzature con intensità di aiuto comprese tra il 29,25% e il 60%, fino ad arrivare al 95% per i contoterzisti.

Una misura che ha funzionato per semplicità procedurale e proporzione dell’aiuto, ma che ha evidenziato criticità legate ai tempi lunghi di valutazione, al meccanismo del click-day e alla forte disomogeneità delle intensità di contributo.

Accanto a questa, gli Avvisi Pubblici ISI di INAIL hanno destinato circa 450 milioni di euro dal 2021 al 2025 al rinnovo delle macchine agricole, con un’impostazione annuale che ha favorito un rinnovamento costante del parco mezzi e un forte focus sulla sicurezza.

Tuttavia, anche in questo caso non sono mancate criticità, legate a norme talvolta poco aderenti alle reali esigenze operative e a intensità di aiuto giudicate eccessive per le aziende agricole.

Un ruolo decisivo lo ha avuto anche il Credito d’Imposta Transizione 4.0, che tra il 2021 e il 2025 ha generato investimenti per circa 3,1 miliardi di euro, contribuendo in modo significativo alla diffusione dell’agricoltura di precisione.

Uno strumento apprezzato per la semplicità burocratica, ma penalizzato da una forte instabilità delle aliquote e da una fruibilità non uniforme tra le diverse tipologie di imprese.

Borio prosegue:

Questa esperienza dimostra che gli incentivi funzionano quando sono chiari, stabili e ben calibrati. Per questo chiediamo che le nuove misure puntino su regole semplici e trasparenti, su un’intensità dell’aiuto equilibrata e garantita nel tempo e su un reale coordinamento tra le diverse amministrazioni, evitando sovrapposizioni e incertezze.

Tra le proposte avanzate da Federacma vi è anche l’introduzione di un obbligo di formazione 4.0 all’interno dei progetti finanziati, prevedendo un numero minimo di ore dedicate all’utilizzo delle tecnologie installate sulle macchine acquistate.

Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire che gli investimenti pubblici si traducano in un uso consapevole ed efficace delle innovazioni introdotte.

Guardando al 2026, Federacma evidenzia come le misure attualmente disponibili – dagli Avvisi ISI 2025 Asse 5, al nuovo Credito d’Imposta fino al 40% per gli investimenti in tecnologie 4.0, fino all’iperammortamento – rappresentino un quadro potenzialmente utile, ma ancora insufficiente in assenza di una visione organica e di risorse adeguate.

Borio conclude: