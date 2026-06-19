Me.Toscana vince il ‘Premio PA e futuro’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Grazie al progetto Me.Toscana, è la Regione Toscana ad aggiudicarsi il ‘Premio PA e futuro’, riconoscimento promosso da Forum PA che valorizza i progetti capaci di guidare l’evoluzione della Pubblica Amministrazione attraverso innovazione organizzativa, tecnologica e di servizio.

Il premio è stato assegnato a Roma nei giorni scorsi durante l’edizione 2026 del principale evento e network nazionale dedicato all’innovazione e alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.

Me.Toscana, progetto sviluppato nell’ambito del programma PR FESR 2021/2027 dalla Direzione regionale Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, è stato individuato tra le esperienze più significative per la semplificazione dell’accesso ai servizi pubblici delle Regioni.

Nel corso dell’edizione 2026 sono stati presentati 110 progetti, da cui sono stati selezionati 30 progetti vincitori, ritenuti capaci di guidare il cambiamento nella Pubblica Amministrazione italiana.

Me.Toscana è la piattaforma che punta a rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi digitali della Regione Toscana, anche attraverso il chatbot “chiedilo a Me”.

Alla base della motivazione del premio, la capacità di rappresentare un modello di accesso unitario ai servizi digitali regionali, orientato a superare la frammentazione dei canali e a rafforzare la capacità della PA di intercettare e rispondere ai bisogni dei cittadini in modo più tempestivo e coerente.

Esprimendo soddisfazione per l’assegnazione del riconoscimento al progetti, l’Assessore all’innovazione e alle infrastrutture digitali Alberto Lenzi ha sottolineato come la Toscana sia impegnata a

passare definitivamente da un modello di amministrazione reattiva a una PA proattiva, che non aspetta l’utente ma lo raggiunge. Puntiamo a superare la frammentazione delle informazioni e la complessità della burocrazia con un ecosistema in ascolto, che grazie all’IA si adatta agli interessi del cittadino, assicurando inclusione e accessibilità, anziché costringere a inseguire l’amministrazione tra decine di siti diversi.

Me.Toscana integra strumenti di comunicazione personalizzata e assistenza digitale basata su intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’interazione tra cittadino e amministrazione, rendendo più efficace l’orientamento ai servizi.

La soluzione si inserisce in un’architettura interoperabile e scalabile, fondata su logiche di riuso di soluzioni open source e sull’integrazione con reti di supporto territoriale, con particolare attenzione ai temi di accessibilità, sicurezza e tutela dei dati.

Con il ‘Premio PA e futuro’, Me.Toscana viene riconosciuto come esperienza significativa di evoluzione dei modelli di servizio pubblico digitale, orientati a una Pubblica Amministrazione più integrata e centrata sull’utente