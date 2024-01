‘Maya Plisetskaya: Il Cigno Bianco’ al Teatro Arciliuto

In scena a Roma il 20 gennaio

La stagione artistica 2024 di Natalia Simonova apre il 20 gennaio con lo spettacolo ‘Maya Plisetskaya: Il Cigno Bianco’, nello storico Teatro Arciliuto nel cuore di Roma.

La performance, ideata diretta e interpretata da Natalia Simonova, è dedicata a Maya Plisetskaya, una figura leggendaria nel mondo del balletto, che divenne sin da giovanissima prima ballerina assoluta al Teatro Bolshoi.

Con lei è cambiato l’ideale di ballerina, la sua abilità tecnica sembrava non avere limiti, fu guida non solo per il mondo della danza, ma anche di fashion designer del calibro di Yves Saint Laurent e Pierre Cardin.

Il momento teatrale cattura alcune delle emozioni e dei pensieri di questa straordinaria ballerina.

Natalia Simonova attraverso la recitazione e la danza, ci fa rivivere il momento nel quale, all’improvviso, Maya Plisetskaya dopo lunghi anni di carriera, durante delle prove al teatro Bolshoi, dove era la ‘prima ballerina’, viene travolta dai ricordi e dalle paure che la portano a chiedersi:

quanto tempo mi rimane ancora per danzare sul palcoscenico?

Lei ancora non sa che da quel giorno avrà altri 20 anni di carriera. Non sarà l’età ad impedirle di ballare e saranno le sue braccia, come ali, a farla volare ancora interpretando la sua ‘Morte del Cigno’ in modo unico e irripetibile.

Le improvvisazioni e le melodie di Tchaikovsky, Bizet e Saint-Saëns, eseguite dal Maestro Luca Ruggero Jacovella durante lo spettacolo, accompagnano gli straordinari frammenti di vita della protagonista portati in scena.

Appuntamento il 20 gennaio 2024 ore 21:00 Teatro Arciliuto Piazza di Montevecchio 5 – 00186 Roma – Chiostro del Bramante – piazza della Pace.

