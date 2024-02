Maurizio Marinella chiude ‘Il Valore dell’Esperienza’

Il Re delle cravatte protagonista, il 7 febbraio, dell’ultimo appuntamento della prima edizione del ciclo di incontri organizzato e promosso dalla 50&Più – sede di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Giunge alla sua conclusione la prima edizione del ciclo di appuntamenti della rassegna ‘Il Valore dell’Esperienza – Sei personaggi in cerca di incontro’.

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 16:30, gli spazi della Sala Eventi ‘Vincenzo Cozzolino’ della sede partenopea dell’Associazione 50&PIÙ, in via Cervantes, 55 a Napoli, vedranno protagonista l’Ambasciatore del Made in Italy Maurizio Marinella.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della sede napoletana della Associazione di Rilievo Nazionale 50&PIÙ, presieduta da Maurizio Merolla.

L’incontro con Maurizio Marinella, condotto dallo stesso Merolla, sarà introdotto dall’avvocato Flavia Chiarolanza e vedrà la partecipazione di Bastianino Casu, Vice Presidente Nazionale della 50&Più, e di Gabriele Sampaolo, Segretario Generale della 50&Più.

L’intervista a Marinella sarà condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Maurizio Merolla commenta:

Accogliamo con grande gioia uno straordinario rappresentante dell’arte sartoriale e della moda italiana, Maurizio Marinella. Sin dal 1914, moltissimi Capi di Stato, regnanti, imprenditori e celebrity hanno avuto il privilegio di indossare le creazioni della maison ‘E. Marinella’, vestendosi di autentica eleganza. Già abbiamo voluto riconoscere il ruolo chiave di Maurizio Marinella nella storia della moda italiana, consegnandogli, lo scorso dicembre, il Premio Italiani ControVento, e siamo felici di riabbracciare Maurizio per questa ultima tappa de ‘Il Valore dell’Esperienza’.

Gli incontri organizzati e promossi da 50&PIÙ – sede di Napoli hanno visto protagoniste figure di rilievo e di eccellenza del mondo dell’arte, dello sport, dell’imprenditoria, della letteratura o delle istituzioni, per un confronto costante con il pubblico e con gli iscritti della 50&PIÙ: il popolare attore Patrizio Rispo, il grande musicista Peppino di Capri, gli autori Mimmo di Francia e Depsa, la professoressa Paola Villani, il Procuratore della Repubblica Italiana Paolo Albano, il grande calciatore Elia Greco, i decani del giornalismo Piero Antonio Toma ed Ermanno Corsi.