Maurizio Capone per la campagna IoLotto

Il nuovo spot della campagna contro la violenza sulle donne

Prosegue la campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Lo spot, con testimonial Maurizio Capone, intende mantenere alti i riflettori su questo tema ed offrire aiuto concreto a chi denuncia.

I Centri Antiviolenza presenti sul territorio sono luoghi di accoglienza che offrono alle donne che subiscono violenza servizi di ascolto e orientamento, sostegno psicologico e legale, orientamento alla formazione e al lavoro, mediazione linguistico-culturale.

Ogni donna può rivolgersi ad un CAV a prescindere dell’indirizzo di residenza ed è fornita reperibilità h24 al numero 3509742562.