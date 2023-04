Matteucci eletto Segretario UGL Salute Teramo

Riceviamo e pubblichiamo.

Stefano Matteucci è stato eletto Segretario Provinciale della UGL Salute di Teramo. È il risultato del Congresso Provinciale ospitato nei locali della locale UTL.

Alla presenza del Segretario Confederale Gianna De Amicis, del Segretario Regionale dell’Abruzzo Renata d’Ettorre e del Segretario della UTL Alberto Di Battista la conferma è arrivata per acclamazione da parte dell’assise.

Ha detto al termine dei lavori Matteucci:

Al neoeletto arrivano i complimenti della Segreteria Nazionale.

Dice Gianluca Giuliano:

La tenace volontà e la preparazione di Stefano Matteucci stanno facendo la differenza. Ora è il momento di accelerare, di metterci in marcia per la sanità del futuro, come recita il nostro slogan congressuale. Sono sicuro che accadrà a Teramo come nel resto d’Italia.