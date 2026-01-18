Matteo De Lise è il nuovo Presidente dei Commercialisti di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Matteo De Lise è il nuovo Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

De Lise, 46 anni, è il Presidente nazionale dell’AIECC, Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi, ed è stato Presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

De Lise ha sottolineato:

L’Ordine non può limitarsi a svolgere una funzione meramente burocratica, ma deve essere un presidio di servizio, di presenza attiva e di visione strategica per la professione e per il territorio. L’obiettivo è rendere l’ODCEC di Napoli un punto di riferimento solido e affidabile, capace di incidere concretamente nella vita professionale dei colleghi e nello sviluppo della città.

Il nostro obiettivo è di costruire un Ordine autorevole, operativo e contemporaneo, in grado di offrire risposte reali alle esigenze degli iscritti, valorizzando competenze, professionalità e partecipazione.

La centralità dei giovani rappresenta il fondamento di questo progetto: essi devono essere protagonisti della vita ordinistica, coinvolti nei processi decisionali, nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e nelle attività innovative, con ruoli definiti e responsabilità concrete.

Parallelamente, riteniamo essenziale rafforzare il rapporto con il mondo dell’istruzione, a partire dalle università e dalle scuole superiori, attraverso convenzioni e percorsi di orientamento che consentano di avvicinare i giovani alla professione e di rendere l’Ordine un ponte stabile tra formazione e attività professionale.

Le linee guida del nostro mandato si fondano su alcuni pilastri: la tutela della professione, anche attraverso un’azione decisa contro l’abusivismo; una formazione di alto livello, orientata alla specializzazione, all’operatività e a un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale; una digitalizzazione efficace, che semplifichi i rapporti con l’Ordine tramite servizi realmente funzionanti; politiche giovanili strutturate, basate su tutoraggio, accompagnamento all’avvio della professione e opportunità concrete di crescita.

Un ruolo centrale sarà inoltre riservato al rafforzamento dei rapporti istituzionali. Con la Camera di Commercio, il Comune di Napoli, l’Agenzia delle Entrate e il Tribunale intendiamo instaurare relazioni stabili e continuative, fondate sulla collaborazione operativa, sulla semplificazione dei processi, sulla condivisione di buone prassi e sulla riduzione delle incertezze applicative, nell’interesse sia dei professionisti sia del sistema economico e produttivo.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla dimensione sociale della città, sostenendo le iniziative dell’Arcidiocesi di Napoli che svolgono un ruolo fondamentale per la coesione e la stabilità dei territori più fragili.

In sintesi, il nostro impegno è orientato alla costruzione di un Ordine che sia realmente al servizio dei colleghi, fondato sui principi di sviluppo e trasparenza, capace di operare come una squadra, con senso di responsabilità e con risultati misurabili a beneficio dell’intera comunità professionale.