Mattarella nomina Rettore IUAV Commendatore Ordine Merito Repubblica

La cerimonia di conferimento alla presenza del Prefetto di Venezia Darco Pellos e del Sindaco di Venezia Simone Venturini

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Rettore dell’Università IUAV di Venezia Benno Albrecht è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia istituzionale di conferimento si è svolta a Venezia lunedì 1° giugno ed è stata presieduta dal prefetto Darco Pellos.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è la più alta onorificenza della Repubblica. Il grado di Commendatore viene conferito a personalità che si sono distinte per particolari benemerenze nei confronti della Nazione nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, delle istituzioni e delle attività svolte a fini sociali e umanitari.

Architetto e studioso, Benno Albrecht ha sviluppato la propria attività di ricerca sui temi della transizione ecologica, della sostenibilità e, in particolare, alla ricostruzione in aree colpite da conflitti ed emergenze climatiche.

Nel corso della sua carriera ha promosso il ruolo dell’architettura e del design come strumenti di innovazione, di pace e di sviluppo sociale attraverso progetti di respiro globale e collaborazioni internazionali.

Sebbene il titolo di Commendatore sia un riconoscimento conferito alla persona e al valore del suo lavoro individuale, il Rettore ha espresso il desiderio di condividere idealmente questo momento con l’intero Ateneo.

L’onorificenza rappresenta infatti anche un riconoscimento del lavoro che l’Università IUAV di Venezia porta avanti ogni giorno nella ricerca, nella formazione e nelle relazioni internazionali, un traguardo che riflette l’impegno e la dedizione di tutta la comunità accademica: docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti.