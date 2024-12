Massoneria a Frosinone: Le Droit Humain cresce in tutta Italia

Gettate le basi di una nuova Loggia a Frosinone

Nasce a Frosinone un nuovo Triangolo massonico, ovvero il nucleo fondativo di una nuova loggia, dell’O.M.M.I. Le Droit Humain, l’Ordine che ha creato la Massoneria Mista con i suoi 130 anni di Storia!

Il Triangolo si chiama Humanitas: l’Humanitas è un concetto stoico del periodo tardo repubblicano, coniato da Cicerone, natio di Ciociaria, Isola del Liri – Arpino, e rappresenta la prima formulazione di ‘fratellanza’ universale nella letteratura mondiale. Per dirsi fratelli non c’è altro che dirsi ‘umani’.

I fondatori del Triangolo fanno proprio il motto di Terenzio ripreso dal massone Diderot per spiegare il concetto di fratellanza nella modernità:

Homo sum: humani nihil a me alienum puto.

Sono un uomo: tutto ciò che è umano non lo ritengo a me estraneo.

In tale formulazione l’humanitas è proclamata come un valore universale e onnicomprensivo. L’uomo rivendica il diritto – dovere di interessarsi ai problemi degli altri uomini con un atteggiamento di solidarietà e condivisione fraterna. Humanitas è, dunque, riconoscere e rispettare l’intera umanità in ogni singolo essere umano.

La Federazione italiana del Droit Humain getta così le basi per la sua terza loggia nel Lazio in un periodo di forte espansione e consolidamento delle realtà già esistenti.

L’Ordine, sorto nel 1893 quale prima struttura che desse modo alle donne di entrare in Massoneria, nonché il primo Ordine ad abbattere le barriere geografiche aprendo logge in 67 Paesi del mondo, continua la sua opera iniziatica e sociale di affratellamento di popoli e individui.

Entra in contatto diretto con il gruppo di Frosinone scrivendo a frosinone@droit-humain.it.