Massoneria 3.0: l’Era dell’Inclusione e del Cambiamento

Una “Massoneria buona e aperta” alle soglie del terzo millennio non è più solo un’utopia romantica, né un miraggio inarrivabile, ma un progetto concreto, che chiama al coraggio e alla consapevolezza ogni Fratello e sorella.

È il momento di confrontarci con Giano bifronte, il dio antico che ci insegna che la vera sapienza sta non solo nel custodire il passato ma nell’aprire uno sguardo vigile e fiducioso verso il futuro.

Come ammonivano i latini,

Festina lente Affrettati lentamente

perché l’equilibrio tra tradizione e innovazione sarà la chiave del nostro successo.

Nel secolo scorso, figure di spicco come Angelo Mario Ludovico Ratti, noto come Luigi Sincero, sottolineava con lungimiranza:

La Massoneria non deve rimanere un circolo chiuso nelle sue ritualità antiche, ma deve aprirsi con coraggio al mondo esterno, divenendo un ponte di dialogo e di progresso etico e sociale. Solo aprendosi con sincerità e responsabilità potrà continuare a essere una luce guida nelle trasformazioni della società.

Si traccia, così, un sentiero che collega la Libera muratoria alla società civile, favorendo una presenza più trasparente e significativa nel mondo post-bellico.

Albert Pike, con il suo monumentale ‘Morals and Dogma’, ha dato profondità filosofica e morale a questa trasformazione, fondata su valori eterni.

Parallelamente, Rudyard Kipling ha saputo raccontare la Massoneria nelle sue pieghe umane, rendendola accessibile e comprensibile, abbattendo le mura dell’alone di mistero e secretismo con la forza della parola.

Entrati nel nuovo millennio, i grandi maestri come Gustavo Raffi sono stati pungoli vitali, spingendo la Massoneria verso un’apertura che abbraccia il dialogo interreligioso e un ruolo sociale di primo piano.

Le istituzioni massoniche che hanno valorizzato l’elemento femminile, come Le Droit Humain e la Gran Logia Femenina de España, rappresentano l’avanguardia di un impegno rinnovato per uguaglianza, tolleranza e inclusività.

Le vite e le opere di Maria Deraismes, Annie Besant e Marie Bonnevial sono testimonianze luminose di pionierismo sociale che, ancora oggi, accendono la fiamma di un cambiamento necessario e urgente.

Il Massone di oggi non può più indugiare nell’ambiguità o nel sospetto del passato: è chiamato a una scelta netta, che scuote l’anima e la mente. Rimanere ancorati a un passato mitico ma immutabile significa rischiare l’inutilità e il declino, mentre abbracciare con responsabilità il cambiamento è un atto di fede illuminata che dona nuova linfa alla fratellanza.

La Massoneria deve crescere, rinnovarsi, farsi protagonista e piazza viva del mondo in trasformazione.

Il richiamo è chiaro: solo chi saprà adattarsi senza rinnegare la propria essenza potrà sopravvivere e prosperare.

Non è più tollerabile che il segreto diventi un muro invalicabile, piuttosto deve trasformarsi in un’eco di principi immutabili a servizio di una società giusta, aperta, solidale.

La Massoneria deve farsi laboratorio di idee, fucina di impegno sociale e spirituale, spazio dove il sacro e il profano si intrecciano in un equilibrio sacro e dinamico.

L’utopia, se ben intesa, diventa così un progetto tangibile, come ricorda l’antico adagio

Homo proponit, sed Deus disponit L’uomo propone, ma è il divino che dispone.

Il nostro ruolo è agire con saggezza e lungimiranza per plasmare un futuro costruito sul presente, con un incessante sguardo rivolto all’evoluzione.

Chi non si adatta all’evoluzione è condannato a scomparire.

Questo monito è la pietra angolare per decifrare il destino di una Massoneria realmente aperta, buona e attiva nel terzo millennio. La tradizione non è catena ma radice, mentre il futuro è la grande sfida che ci aspetta.

Ogni Massone, senza eccezioni di obbedienza o orientamento, è chiamato a un impegno profondo e autentico, affinché la fraternità universale torni a essere un faro luminoso nel buio contemporaneo.

Aprirsi al nuovo non significa tradire il passato, ma onorarlo attraverso un tributo vivo e concreto: il coraggio della trasformazione. Non è un optional, ma un imperativo morale e spirituale per mantenere integro e vitale il nostro ordine.

Solo così potremo continuare a ispirare speranza, libertà e fratellanza non come parole vuote, ma come principi incarnati nella vita di ogni giorno.

Come insegnano i maestri antichi e moderni, la sapienza non è mai statica, ma un flusso perpetuo.

Vita est motus. La vita è movimento.

E così deve essere la nostra amata istituzione. Nella capacità di mutare e adattarsi risiede la sua eterna giovinezza e la sua purezza essenziale.

Oggi più che mai, ogni Massone deve sentirsi parte di una grande opera collettiva, chiamata a edificare un mondo migliore. Il tempo di agire è adesso, con fermezza, passione e convinzione.

Il futuro è una pagina bianca che aspetta solo la nostra firma, la nostra dedizione alla luce, alla giustizia e alla fratellanza universale.

Questa conclusione non è solo una chiamata, ma un imperativo che scuote le fondamenta stesse della nostra fratellanza. È un appello vibrante e appassionato all’azione, che ci spinge a rompere le catene dell’immobilismo e a varcare le soglie di un’epoca nuova, che esige da noi coraggio, lucidità e responsabilità.

La Massoneria del terzo millennio non può più permettersi la rigidità del passato né il timore del cambiamento. Essa deve farsi matrice di inclusione vera, di dialogo autentico, di impegno concreto per la giustizia e la fratellanza universale.

Non tradiremo mai la nostra essenza sacra conservando intatti i nostri valori più profondi; anzi, sarà proprio nel rinnovamento che questi valori troveranno nuova linfa ed energia.

Il segreto che serbiamo non è un muro di esclusione, ma un faro di luce, un’eco perenne di principi immortali che ci guidano verso una società più equa e libera.

La nostra forza risiede nella capacità di essere al contempo custodi fedeli e innovatori audaci, tessitori di un cammino che unisce passato e futuro in un abbraccio indissolubile.

Perché ricordiamolo con forza: chi non si adegua al cambiamento è destinato a scomparire. È questo il monito che deve tradursi in un impegno quotidiano, capace di trasformare l’utopia della Massoneria buona e aperta in realtà vivente di ogni giorno.

Con rispetto reverente per le radici, e sguardo ardente verso il domani, ogni fratello e sorella è chiamato a illuminare questo cammino, affinché la nostra fraternità possa davvero diventare una luce che rischiara il mondo.

La vera sapienza, infatti, è movimento incessante.

Come insegnano i maestri,

Vita est motus. La vita è cambiamento.

È moto perpetuo.

È in questo fluire costante che la Libera muratoria trova la sua eterna giovinezza e la purezza della sua essenza. Solo attraverso la consapevolezza di essere parte di un’opera collettiva e universale, possiamo costruire insieme un futuro di speranza, giustizia e fratellanza.

Ora più che mai, non esiste più tempo per esitazioni o paure: è tempo di agire con determinazione, passione e fedeltà ai nostri principi più alti. Questa è la sfida e la responsabilità di ogni massone di ogni obbedienza: essere operai instancabili della speranza, uomini e donne di luce in un mondo che ha bisogno di noi, ora e per sempre.

Pur essendo da sempre costruttori di cattedrali, ci viene oggi chiesto anche di diventare “costruttori di ponti”, ponti che uniscono, collegano e aprono al dialogo, superando divisioni e barriere. Solo così la nostra opera potrà avere la forza di trasformare la società e renderla più giusta e fraterna.