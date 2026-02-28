Massone e napoletana: una condanna alla Luce

Essere un massone napoletano non è mai stato un titolo: è una lente attraverso cui ho imparato a guardare il mondo e a guardarmi dentro.

Sono entrata in Loggia a diciannove anni, quando i miei coetanei cercavano un posto nel mondo e io cercavo qualcosa di più difficile da nominare, un senso, un ordine interiore.

Sono cresciuta tra il profumo del ragù della domenica e il suono delle campane, in una Napoli dove tutto è insieme rito, scena, promessa e disincanto.

Iniziarmi così giovane ha significato portare il grembiule bianco sotto i vestiti normali, andare a lezione la mattina e in Tempio la sera, fare i conti con una diversità che nessuno vedeva ma che io sentivo ovunque.

Mentre le mie amiche parlavano di fidanzati, io imparavo parole antiche, gesti misurati, silenzi che pesano più di qualsiasi discorso.

Quando qualcuno mi chiedeva perchè fossi “così seria”, rispondevo dentro di me con un mezzo sorriso:

Tengo ‘a capa dint’ ‘o cielo e ‘e piede ‘ncopp ‘a terra.

Essere massone e napoletana significa vivere ogni cosa a volume alto: la gioia, il dolore, la fratellanza, la disillusione. Siamo generosi, istintivi, capaci di sacrifici enormi e di distrazioni imperdonabili nella stessa settimana. Il nostro pregio più grande è la passione; il nostro difetto più grande è, ancora una volta, la passione.

In Loggia ho visto Fratelli commuoversi di fronte a un’iniziazione con gli occhi lucidi come davanti al Vesuvio al tramonto. E ho visto la suscettibilità napoletana ferire più di una spada, per una parola detta male, una precedenza mancata, un gesto frainteso.

Siamo fatti così:

Tenimmo ‘o core ‘e sfoglia, ma ‘a volontà ‘e fierro.

La Massoneria, a Napoli, è sempre stata avvolta in un alone di mistero che fa molto più rumore del lavoro silenzioso che si compie in Tempio. Si è parlato di logge come covi di congiure, di poteri occulti, di riti notturni. La verità è che dietro a tutto questo teatro ci sono donne e uomini che cercano, spesso faticosamente, di essere migliori di come erano ieri.

A Napoli il “segreto” non è il buio: è la custodia. È il modo in cui si protegge ciò che è fragile e sacro.

Arcana non sunt revelandia

non significa “nascondi”, ma “non banalizzare”.

Quello che accade in Loggia non è fatto per il pettegolezzo, ma per la lenta trasformazione dell’animo.

Quando entro in Tempio, penso che i miei passi si sovrappongano a quelli di chi ha abitato questa città in epoche lontane.

Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, nel Settecento fu Gran Maestro della Massoneria napoletana e trasformò la sua Cappella in un tempio di pietra e simboli, dove scienza e mito si intrecciano ancora oggi.

Il suo contemporaneo Giuseppe Maria Galanti, in Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno, scrisse:

Si poteva dire di lui quel che Fontenelle diceva di un altro letterato, che conteneva in sé un’accademia intera. Se Raimondo avesse voluto far maggior comparsa nella repubblica delle lettere e delle belle arti, nessuno forse l’avrebbe fatta più luminosa di lui.

Benedetto Croce, che della Massoneria fu critico tagliente, in Storie e leggende napoletane, descriveva il Principe come:

L’incarnazione napoletana del dottor Faust, che ha fatto il patto col diavolo, ed e divenuto un quasi diavolo esso stesso, per padroneggiare i più riposti segreti della natura.

E proprio Croce, ironico e severo, ci costringe, ancora oggi, a chiederci se siamo all’altezza dei nostri ideali o soltanto una piccola borghesia che gioca ai simboli.

In questa scia mi sento piccola, ma non irrilevante: una donna che porta avanti, nel suo tempo, una tradizione fatta non solo di riti, ma di scelte, libri, gesti pubblici e privati.

Fiat Lux tenebris. Che la luce splenda nelle tenebre.

Essere iniziata a diciannove anni, donna, napoletana, ha significato crescere sempre un po’ fuori posto. Nel lavoro ho imparato a misurare le parole, a non confondere autorità con autoritarismo, a cercare l’equilibrio tra compassione e disciplina:

in medio stat virtus.

Nelle amicizie ho sentito spesso una distanza sottile, partecipavo alle stesse cene, agli stessi aperitivi, ma dentro avevo domande diverse, altre inquietudini, altre fedeltà.

Nelle relazioni affettive la Massoneria è stata spesso un’ospite silenziosa a tavola.

Che fai stasera?

E quel esco conteneva una riunione di Loggia, un Lavoro, un silenzio costruito a tavolino, un’ora passata a riflettere su un simbolo. A chi insisteva avrei voluto dire: “Non è che nun te voglio bene, e che tengo ‘na parte ‘e me che deve resta’ ‘int’ ‘o Tempio.”

La storia massonica a Napoli ha attraversato fioriture e persecuzioni, entusiasmi e censure. Nel 1751 Carlo di Borbone, dopo la bolla papale Providas Romanorum, vietò la Massoneria nel Regno, costringendola a nascondersi e trasformarsi.

I Fratelli parteciparono ai moti del 1799 per la Repubblica Napoletana, finendo spesso sulla forca o in esilio, con una coerenza che ha scritto pagine di sangue nella nostra memoria collettiva.

Quando leggo queste storie, sento che la mia piccola fedeltà quotidiana a un Lavoro silenzioso non è isolata: è un anello di una catena lunga, fragile e tenace.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. I tempi cambiano e noi cambiamo con essi.

Ma c’è qualcosa che non cambia: il bisogno di cercare la luce anche quando tutto intorno diventa sospetto, ostile, ridicolo.

Oggi le logge napoletane non sono più crocevia di nobili e filosofi settecenteschi. Sono luoghi dove si incontrano impiegati, professioniste, artigiani, insegnanti, persone normali con una fame anormale di senso. A volte meno preparati culturalmente rispetto ai giganti del passato, altre volte più liberi dai loro schemi.

Il futuro della Massoneria napoletana lo immagino più femminile, più dialogante, più capace di abitare le contraddizioni di questa città senza fuggirle. Meno ossessionato dalla rispettabilità sociale, più devoto alla trasformazione interiore.

In interiore homine habitat veritas. Nell’uomo interiore abita la verità.

In un mondo dove tutto è “contenuto” e quasi niente è davvero contenuto, possiamo ancora permetterci il lusso di una profondità senza like.

A cinquantadue anni, quando mi guardo allo specchio, vedo tutte le versioni di me che questa appartenenza ha generato: la ragazza timida che tremava davanti al primo Lavoro, la donna che discuteva di simboli a voce bassa nei corridoi della scuola, l’amica che ha perso persone perchè “tanto tu sei diversa”.

Essere massone napoletana, per me, è stato questo: una condanna alla luce. Una condanna dolce, faticosa, ostinata, che mi ha reso impossibile fingere di non vedere.

Napoli mi ha insegnato il teatro; la Massoneria mi ha insegnato il retroscena. Napoli mi ha dato la musica; la Massoneria il silenzio tra una nota e l’altra. Napoli mi ha battezzata nel caos; la Massoneria mi ha educata alla forma.

E io, nel mezzo, continuo a camminare:

Semper in via, nun aggio arrivato maje.

Perchè essere una Massone napoletana vuol dire scegliere, ogni giorno, di fare pace con le proprie contraddizioni e continuare a salire, gradino dopo gradino, il proprio Tempio interiore.

Adda passa’ ‘a nuttata

e io lo so da quando avevo diciannove anni, ma la luce non aspetta il mattino: nasce dentro, in silenzio, mentre la citta fa rumore!