‘Massimo pacificatore’: murale d’autore per Massimo Marino

Riceviamo e pubblichiamo.

ViviRoma ricorda Massimo Marino, one man show, editore, conduttore televisivo, icona della televisione locale romana anni Novanta e Duemila, ideatore del ViviRoma , magazine e programma televisivo diventati un appuntamento cult, trasversale e popolare che ha sdoganato le mille sfaccettature del mondo sommerso dell’underground capitolino.

Per Miria Maiorani, Direttrice del ViviRoma:

A 4 anni dalla prematura scomparsa verrà realizzato ‘Massimo pacificatore’, un murale in suo onore firmato da Solo e Diamond, street artist romani di fama internazionale.

Per Massimo Marino un omaggio sotto forma d’arte nel museo a cielo aperto della street art, che ha reso Roma la capitale dei graffiti italiana. Da protagonista dell’etere a personaggio ritratto in un’opera urbana contemporanea.

Il murale verrà inaugurato nel V Municipio in via Aversa n. 11 al Prenestino, sul muro della casa in cui Massimo Marino ha vissuto negli ultimi 20 anni della sua vita insieme a Miria Maiorani, artefice e promotrice dell’iniziativa.

Miria Maiorani dichiara:

Essere riuscita a ricordare Massimo Marino con un murale nella città che ha tanto amato, difeso e rappresentato è un segno importante, la prima delle iniziative in memoria che ho in progetto di realizzare.

Diamond e Solo spiegano:

Massimo Marino è stato un visionario, un decennio in anticipo rispetto al mondo che lo circondava. Un Caronte gentile, un Virgilio sincero che ogni notte ci traghettava in una dimensione parallela fatta di locali al neon, personaggi grotteschi, odalische svestite che per l’immaginazione di un adolescente erano tutto.

Proprio perché non è nostra abitudine fare ritratti, abbiamo deciso di fuggire da una rappresentazione classica ed iperrealistica del personaggio, colorandolo invece vivo e vivace come le luci al neon di quei locali notturni che erano la sua vita. Abbiamo voluto ricordare Massimo con i colori fluo che accendeva nelle nostre case quando internet era solo un sogno.

È un grande onore essere stati chiamati per ricordarlo. Un po’ per ricerca artistica, un po’ per ideologia, non accettiamo commissioni per omaggiare personaggi scomparsi che raramente sentiamo vicini a noi. Con Massimo è diverso.

È la nostra giovinezza, un mix di emozioni forti: risate, scoperta del mistero ed eccitazione del proibito. Eravamo attratti da lui, parlavamo e parliamo ancora come lui, ipnotizzati dai posti che ci svelava, per noi ancora irraggiungibili.

Allora non avremmo saputo spiegarlo, oggi possiamo affermare che nell’epoca pre-Internet, Massimo riusciva a portare il nuovo dentro tutte le case, con una naturalezza che è il super potere dei romani. Rendeva visibile il mondo sotterraneo.

Mostrava ad un ragazzino che oltre la vita che vedeva andando e tornando da scuola esisteva l’underground, rendendolo attraente.