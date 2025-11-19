Massimo Cacciari al Liceo Carducci di Nola (NA)

Lectio dedicata alla figura di Giordano Bruno

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 21 novembre 2025 un’importante occasione di approfondimento culturale attende gli studenti del liceo Carducci di Nola (NA).

Il noto filosofo e saggista Massimo Cacciari sarà ospite dell’Istituto nolano per una lectio dedicata alla figura di Giordano Bruno e alla sua straordinaria attualità nel dibattito contemporaneo.

L’evento è coordinato dalla prof.ssa Anna Foglia del Dipartimento di Filosofia, in collaborazione con il dott. Gianfranco Nappi direttore della Rivista ‘Infiniti Mondi’ ed ha riscosso il plauso della Dirigente Scolastica prof.ssa Assunta Compagnone.

L’incontro si prefigge di offrire agli alunni un’opportunità rara di confronto diretto con uno dei più autorevoli interpreti del pensiero filosofico italiano.

L’appuntamento avrà luogo nell’Aula Magna dell’Istituto nolano e sarà aperto alle quinte classi del Liceo e prevederà anche un indirizzo di saluto del Dott. Andrea Ruggiero, Sindaco della città di Nola.

Giordano Bruno, il filosofo nolano bruciato sul rogo a Roma in piazza Campo de’ Fiori nel 1600, dopo aver subito il “giudizio” dell’Inquisizione, rimane una figura emblematica della storia del pensiero occidentale.

La sua condanna rappresenta uno degli episodi più tragici della lotta per la libertà di coscienza e di ricerca intellettuale, temi che Cacciari ha più volte affrontato nelle sue opere.

Durante l’incontro, il relatore affronterà diversi aspetti del pensiero del Nolano e particolare attenzione sarà dedicata al dibattito con gli studenti su come le questioni poste da Bruno – il rapporto tra scienza e fede, la libertà di pensiero, il diritto al dissenso – continuino a interpellare la nostra contemporaneità.

La Dirigente Compagnone ha dichiarato: