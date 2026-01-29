Massimiliano Manfredi al convegno su ‘Magistratura di sorveglianza’

Appuntamento il 30 gennaio nella Sala Siani del Consiglio regionale della Campania

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 9:30, al convegno sul tema ‘Magistratura di sorveglianza: ruolo, funzione e prospettive’ promosso e dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, e coordinatore della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello.

Dopo l’intervento del Presidente Massimiliano Manfredi, sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Patrizia Mirra, del Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania, Carlo Berdinì, del già Presidente del Coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza, Monica Amirante, seguiranno due sessioni tematiche, con la partecipazione, tra gli altri, dei Magistrati di Sorveglianza Maria Picardi e Fabio Gianfilippi, e le conclusioni del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Napoli, Antonio Cairo.