Massa, variante Aurelia: via libera della Regione con prescrizioni

Secondo il Presidente e l’Assessore regionale si tratta di un’opera strategica

La variante alla strada statale n.1 Aurelia nel comune di Massa è un’opera strategica di interesse sia regionale che nazionale.

Nasce da questa considerazione il parere favorevole da parte della Regione Toscana, con prescrizioni, alla sua progettazione esecutiva, sancito da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti.

Il presidente della Regione e lo stesso assessore spiegano che per ciò che riguarda il primo lotto, quello tra Canalmagro e la Stazione ferroviaria, si tratta di un’opera destinata a migliorare la transitabilità dell’Aurelia.

Così la Regione esprime parere favorevole all’intesa tra Stato e Regione circa la localizzazione e l’approvazione del progetto definitivo, purché questo tenga conto delle prescrizioni previste dai pareri specifici in merito alle autorizzazioni uniche ambientali, a quelli del Genio civile della Toscana nord, nonché delle osservazioni del Settore Transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

Il Presidente e l’Assessore osservano che occorrerà tener di conto e risolvere, attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico, le problematiche relative alla criticità acustica presente presso l’Ospedale del Cuore ‘Gaetano Pasquinucci’.

In sintesi l’intervento sulla S.S. 1 Aurelia prevede la realizzazione di un tratto in variante di attraversamento urbano di raccordo tra la S.S.1 Aurelia e la Zona Industriale, dall’innesto della S.S.1 con via Jare per arrivare fino alla stazione ferroviaria.

Si tratta di un tracciato di circa 1,5 chilometri e corrisponde all’accesso da Est, dall’innesto con la S.S.1 fino appunto alla stazione ferroviaria della città.

Adesso il parere espresso dalla Giunta regionale sarà rappresentato nella conferenza dei servizi decisoria indetta dal Ministero dei trasporti.