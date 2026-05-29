Maselli soddisfatto per nascita Consulta Permanente Disabilità ASL RM3

Gli auguri di buon lavoro a tutta la Consulta
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Raccolgo con grande soddisfazione la nascita della Consulta Permanente per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari nell’ASL RM3 e, con l’occasione, ringrazio il Direttore Generale, Laura Figorilli, per l’impegno profuso.
Ottima notizia anche l’elezione di Gabriella Schina, persona assai competente, a presidente della Consulta. Auguro a lei, alla Vicepresidente Emanuela Borin e a tutta la Consulta buon lavoro.
Lo dichiara l’Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.