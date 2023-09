Maselli: ‘Regione Lazio punta a rafforzare ruolo fisioterapisti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ho partecipato ben volentieri all’evento ‘La fisioterapia in tutti i luoghi di vita’, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio in occasione della giornata mondiale della fisioterapia e ospitato in Consiglio regionale, alla presenza del Presidente Aurigemma, portando il saluto della Giunta regionale e del presidente Rocca, particolarmente sensibile alle prerogative di coloro che sono diventati nel corso degli anni figure di professionisti della salute ormai indispensabili.