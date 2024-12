Maselli: PAI strumento assegnazione contributo bisogni assistenziali

La nota dell’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo un confronto approfondito e proficuo con la Regione Lazio, improntato ad un reciproco spirito di collaborazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con una nota in merito alle modalità di rendicontazione dei contributi riconosciuti alle persone con disabilità a valere sul Fondo della Non Autosufficienza, che il PAI, Progetto Assistenziale Individualizzato, è lo strumento che giustifica l’assegnazione del contributo rispetto ai bisogni assistenziali dell’utente, e ne verifica l’efficacia in fase di rivalutazione.

È proprio in tale documento che trova legittimazione la spesa rispetto al trasferimento monetario che viene effettuato nei confronti della persona; il progetto in sostanza rappresenta lo strumento nel quale la spesa di tali risorse trova giustificazione.

Il Viceministro, Maria Teresa Bellucci, e l’Assessore regionale, Massimiliano Maselli, esprimono comune soddisfazione per aver potuto trovare una soluzione che consenta di superare la preoccupazione e il potenziale disagio di tante famiglie determinatisi nelle scorse settimane, in merito alla richiesta dei documenti giustificativi di spesa da parte dell’utente.