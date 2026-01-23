Maselli: Lazio segue con attenzione situazione servizi ‘Dopo di Noi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Pur in assenza, ad oggi, della firma del decreto ministeriale di riparto del Fondo ‘Dopo di Noi’, la Direzione regionale competente ha già avviato, dalla scorsa settimana, le operazioni contabili per anticipare le risorse, al fine di evitare interruzioni nei servizi e tutelare la continuità dei progetti personalizzati.

Il 2025 è l’anno in cui la Regione Lazio ha trasferito ai distretti sociosanitari le maggiori risorse di sempre, oltre 400 milioni di euro di risorse regionali e nazionali, a conferma di un impegno strutturale e costante sul welfare territoriale.

Lo dichiara l’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

Maselli prosegue:

La Regione Lazio segue con la massima attenzione la situazione dei servizi ‘Dopo di Noi’ nel distretto socio-sanitario di Alatri e negli altri ambiti territoriali, nella consapevolezza che tali interventi non costituiscono prestazioni accessorie, ma percorsi essenziali di autonomia e di vita indipendente per le persone con disabilità.

Rispetto alle risorse disponibili, il sovrambito di cui fanno parte Alatri, Guarcino e Anagni, dispone per il ‘Dopo di noi’ di 347.577,91 euro relativi alle annualità 2022 e 2023 non ancora spesi, immediatamente impegnabili e integrabili con le ulteriori risorse derivanti da ulteriori linee di finanziamento.

In un’ottica di budget di salute i distretti possono impiegare anche altre risorse a disposizione, la DGR 902/2025 che finalizza complessivamente 23.595.836,85 euro, assegnando a Frosinone A (FRA) 112.738 euro e per Frosinone B (FRB) 255.537 euro oltre che altri 8.400.000 euro per la sperimentazione del Budget di Salute nei progetti personalizzati rivolti a persone con autismo e disturbi psichiatrici, DGR 1165 del 28.11.2025, che assegnano ai territori di FRA 128.202,02 euro e a FRB 251.529,03 euro.

Inoltre, proprio per rafforzare la capacità di risposta dei territori, con nota del 18 dicembre scorso l’Assessorato regionale ha condiviso con i Sindaci dell’ambito di Alatri l’importanza di avviare un processo di professionalizzazione della gestione distrettuale, individuando nella costituzione del consorzio uno strumento idoneo a garantire maggiore stabilità, programmazione e capacità di fronteggiare criticità temporanee.

Una governance distrettuale strutturata avrebbe infatti consentito, anche in questa fase transitoria, l’attivazione di interventi complementari attraverso l’utilizzo integrato di fondi diversi, quali le risorse per la lista d’attesa del ‘Dopo di Noi’, il Budget di salute e altri strumenti regionali già disponibili, assicurando continuità ai servizi e ai progetti di vita.

La Regione Lazio ribadisce il proprio impegno a non far ricadere ritardi amministrativi statali sulle persone più fragili e sulle loro famiglie e continuerà ad operare, anche mediante anticipazioni finanziarie e supporto tecnico-istituzionale ai distretti, affinché i diritti delle persone con disabilità siano pienamente garantiti.