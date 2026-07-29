Maschio Angioino, ripulite aree verdi

Fornita assistenza ad una persona senza fissa dimora

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questa mattina l’’area degli spalti del Maschio Angioino è stata completamente ripulita.

Le operazioni si sono svolte con il supporto dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali, IAES, della Polizia Locale e dei Servizi Sociali del Comune, che hanno assistito una persona senza fissa dimora che si era accampata nell’area con una tenda e altre masserizie, garantendole il necessario supporto.

L’intervento è stato eseguito dagli operatori di Napoli Servizi, che hanno provveduto allo smontaggio del piccolo accampamento e alla pulizia dell’area, mentre gli operatori di ASIA hanno curato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, tra cui coperte, resti di cibo, cartoni e altri materiali accumulati all’interno delle aiuole.

Sono state così ripristinate le condizioni di sicurezza, igiene e decoro di uno dei luoghi simbolo della città.

L’operazione è stata coordinata dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi e composto dagli Assessorati competenti, dai servizi comunali, dalle Municipalità, dalle società partecipate, dai Servizi Sociali e dalla Polizia Locale.

Il Tavolo Tecnico opera con l’obiettivo di garantire risposte tempestive e coordinate alle criticità legate al decoro urbano, alla vivibilità degli spazi pubblici e alla gestione delle emergenze sociali sul territorio cittadino, promuovendo interventi integrati che coniughino il ripristino degli spazi pubblici con l’assistenza alle persone in condizioni di fragilità.