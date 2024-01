‘MaschiE… quello che gli uomini non dicono’ al Teatro Bolivar

In scena a Napoli il 3 febbraio

Sabato 3 febbraio, alle ore 21:00, torna sul palco del Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, a Napoli, diretto da Nu’Tracks, l’esuberante duo di drag queen ‘Karma B’ con il nuovo spettacolo ‘MaschiE… Quello che gli uomini non dicono’, uno show dal vivo unico e frizzante sul tema della maschiologia tra musica, stand up comedy e look da capogiro.

Raccontano le due drag queen:

Se nel precedente spettacolo abbiamo cantato e raccontato le Dive, adesso indaghiamo la sensibilità maschile: esiste o è solo un mito? Le Karma B, grandi esperte di maschiologia, la scienza totalmente inesatta che studia e classifica i maschi, vi condurranno attraverso uno spettacolo che è una lectio magistralis, che è un concerto live, che è una stand up comedy e chissà cos’altro ancora. Attraverso musica, canzoni, testi inediti, autori noti e celebri cantautori, vedremo se e come si è evoluta la figura del maschio italiano dal ‘masculus che non deve chiedere mai’ di qualche decennio fa al ‘masculus fluido praticamente liquido’ di oggi. Insomma, tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui maschi e che non avete mai osato chiedere, perché tanto non vi avrebbero risposto… ve lo diciamo noi!

Biografia Karma B

Di origini siciliane ma cittadine del mondo, girato in lungo e in largo con i loro look ricercatissimi da loro realizzati, le Karma B sono un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo. Amano definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà.

Due ragazzi che si sono uniti artisticamente dalla fine degli anni 90 e che sono riconosciuti per le loro ricercate performances in club, TV, teatro, film comici e video musicali.

Con la loro arte, le Karma B sono anche portavoci della comunità LGBTQIA+ italiana nel mondo. Nella stagione 2021/2022 sono tra i volti protagonisti di ‘Propaganda Live’, dove non dimenticano di far sentire la loro voce in qualità di attivisti della comunità rainbow.

A partire da febbraio fino a maggio 2022 hanno affiancato Nunzia De Girolamo come presenza fissa nel programma ‘Ciao Maschio’. A giugno 2022 è uscito il loro nuovo singolo dal titolo ‘Le Dive con qualcosa in più’, che ha dato anche il nome al loro spettacolo.

L’arte performativa delle drag queen con le Karma B diventa anche informativa, grazie ad importanti incontri socioculturali a cui hanno preso parte nel recente periodo: dall’International Journalism Festival di Perugia, al Wired Festival di Firenze, invitate a panel e ad incontri tematici in materia di mutamenti del linguaggio e sulle nuove sperimentazioni della lingua inclusiva, come l’inserimento graduale dello schwa all’interno di un linguaggio più moderno e accogliente per tutti. Partecipazioni di spessore che hanno consolidato la loro capacità di fare ‘attivismo mediatico’.

Costo biglietto: 18 euro

Riduzione arcigay solo con tessera al botteghino: 15 euro, uguale a Cral e gruppi

Under 18 e over 65: 16 euro

Disabili: 9 euro