Martina Sara Farkas di Latina incoronata Miss Bellezze del Lazio

Alla romana Carlotta Sarrocco il titolo di Miss Golfo del Circeo

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande successo ieri sera per la tappa di Miss Italia Lazio nello spettacolare scenario dell’anfiteatro di Vigna La Corte a San Felice Circeo (LT), gremito da un pubblico caloroso e partecipe.

La serata, firmata Delta Events con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, guidato dal Sindaco Monia Di Cosimo, e inserita nella kermesse ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, promossa dalla Regione Lazio e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, ha visto l’assegnazione di due nuovi prestigiosi titoli regionali.

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Bellezze del Lazio è stata Martina Sara Farkas, 23 anni, originaria di Latina e laureata in Scienze Infermieristiche. Occhi verdi e capelli castani, appassionata di lettura, pallavolo e moda, Martina sogna una carriera come modella professionista e, al tempo stesso, come medico.

La corona di Miss Golfo del Circeo è invece andata a Carlotta Sarrocco, romana, diplomata, occhi e capelli castani, amante della lettura. Il suo desiderio è intraprendere un percorso artistico che la porti a diventare presentatrice e attrice.

Le due nuove Miss entrano così di diritto nel gruppo delle finaliste laziali che accederanno alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (AN), nella suggestiva cornice della Riviera del Conero.

La serata è stata impreziosita dalle sfilate delle concorrenti con gli abiti della collezione storica dell’Accademia di Moda Maiani – MAM, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Momenti di leggerezza e divertimento sono stati assicurati dall’intervento comico del performer Dani Bra e dalla brillante performance musicale di Zafira.

Ospite d’onore e presidente della giuria tecnica Martina Sambucini, Miss Italia 2020, che ha premiato le nuove reginette assieme all’Assessore regionale Giuseppe Schiboni.

La conduzione, come da tradizione, è stata affidata a Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori e le selezioni musicali curate da DJ Marco Angeli.

L’Assessore regionale a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, ha dichiarato:

Con il progetto ‘Lazio, la Bellezza del Talento’ stiamo dimostrando come la moda, lo spettacolo e la formazione possano diventare strumenti concreti di crescita e di valorizzazione per i nostri giovani. Queste iniziative permettono di unire tradizione e innovazione, promuovendo al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze.

Il tour di Miss Italia Lazio 2025 prosegue con l’appuntamento più atteso: sabato 30 agosto, sempre a San Felice Circeo, presso i Giardini di Vigna la Corte, si terrà l’elezione di Miss Lazio 2025.

Una serata unica che vedrà la partecipazione di quattro Miss Italia del Lazio – Arianna David, 1993, Tania Zamparo, 2000, Martina Sambucini, 2020, e Lavinia Abate, 2022 – e di special guest d’eccezione: la regina in carica della bellezza italiana Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, la Velina di Striscia la Notizia Nausica e l’attore Massimiliano Buzzanca.

Un’altra tappa emozionante per Miss Italia Lazio, che continua a valorizzare talento, eleganza e cultura del territorio.