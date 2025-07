Marras: ‘Un successo la missione toscana in Giappone’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La missione in Giappone è stata indubbiamente un successo. La Toscana ha dato il suo contributo al Paese, rappresentando l’idea di una società futura da costruire più inclusiva e rispettosa dell’ambiente, che esalta la creatività e il talento, un vero e proprio ‘Rinascimento senza fine’, che mette al centro la persona, annulla le diseguaglianza e propone ricerca, conoscenza, tradizione e cultura come strumenti per costruire e diffondere benessere.

Ringraziamo le imprese, Lucca Comics and game, il carnevale di Viareggio, le istituzioni culturali che con i loro maestri si sono esibiti davanti al pubblico di Osaka, le università toscane che hanno presentato le loro ricerche e le imprese che si sono affacciate al mercato giapponese con le loro produzioni.