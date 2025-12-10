Marras a Pistoia: Vivaismo asset strategico comparto agricolo toscano

Nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale l’iniziativa dedicata a ‘La Città delle Piante’

La filiera florovivaistica toscana rappresenta uno degli asset strategici dell’intero comparto agricolo regionale. È per questo che la Regione segue con attenzione e accompagna la progettualità integrata con la quale il Distretto Vivaistico di Pistoia e l’Associazione Vivaisti Italiani stanno operando con positiva sinergia.

Lo ha detto l’Assessore regionale all’agricoltura, Leonardo Marras, nel suo intervento all’iniziativa che si è tenuta oggi pomeriggio a Pistoia nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale dedicata a ‘La Città delle Piante’, un dialogo sul vivaismo come motore economico, culturale e sociale delle comunità.

Nel corso dell’evento sono stati presentati il protocollo Pistoia Capitale delle Piante e iniziative di carattere europeo, visto che Pistoia intende consolidare il suo ruolo di riferimento nazionale ed europeo per le politiche del verde.

Nel messaggio fatto pervenire agli organizzatori il Presidente Giani, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali, ha manifestato il suo

apprezzamento per lo sforzo che il settore vivaistico pistoiese ha compiuto per definire prima e presentare poi, progetti davvero moderni ed innovativi, che testimoniano l’impegno di evoluzione del comparto nel segno di una sempre maggiore sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, con un attenzione costante ad offrire ai destinatari una produzione di assoluta qualità nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

L’Assessore Marras ha poi concluso:

Si tratta di un impegno che la Regione intende accompagnare e promuovere aggiungendo il proprio contributo all’ottimo lavoro di squadra di cui gli organizzatori hanno oggi dato prova.

All’iniziativa ha partecipato anche il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, che ha sottolineato come

Il vivaismo non è solo un’eccellenza economica: è un patrimonio identitario che fa di Pistoia una capitale europea del verde. La Regione è pronta a sostenerne la crescita con un lavoro comune, costruendo un protocollo d’intesa che valorizzi innovazione, sostenibilità e promozione del settore. Da qui può nascere un modello toscano capace di unire sviluppo, ambiente e comunità.

Francesco Ferrini, Presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia, ha dichiarato:

La rigenerazione urbana parte dalla qualità del verde e dalla responsabilità condivisa. Pistoia, con il suo distretto vivaistico riconosciuto in tutto il mondo, può diventare un laboratorio europeo di buone pratiche. Ma non basta piantare alberi: serve conoscenza per riconoscerli come vere infrastrutture, partecipazione per costruire processi condivisi e responsabilità per garantirne la cura nel tempo. Il verde migliora il clima, la salute e la qualità della vita, e va pianificato come una reale infrastruttura urbana. Da Pistoia può partire un modello replicabile per le città del futuro.

Vannino Vannucci, Presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani, ha affermato: