Marocco – USA: gemellaggio Laâyoune – Hollywood

Accordo siglato il 10 maggio a Laâyoune

Il 10 maggio è stato firmato un accordo di gemellaggio tra Laâyoune, in Marocco, e la città di Hollywood nello Stato della Florida, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali di cooperazione in campo economico, culturale, educativo e turistico.

Nell’ambito della cooperazione decentrata tra Marocco e Stati Uniti, l’intesa è stato siglata dal Presidente del Consiglio Comunale, Moulay Hamdi Ould Errachid e dal Sindaco della città di Hollywood in Florida, Josh Levy.

La firma è avvenuta presso la sede del Comune di Laâyoune, alla presenza del wali della regione di Laâyoune – Sakia El Hamra, governatore della provincia di Laâyoune, Abdeslam Bekrate e di funzionari eletti delle due città.

Secondo le due parti, si aprono così prospettive promettenti per il consolidamento di legami di partenariato nei vari settori, in particolare, per il turismo, l’ambiente, la cultura, le arti, la ricerca accademica e lo sviluppo sostenibile, oltre alla condivisione di competenze e al rafforzamento delle cooperazione.

La capitale del Sahara marocchino godrà, quindi, di un’influenza internazionale e di prospettive di partenariato che potranno contribuire positivamente al suo sviluppo socio-economico.

Al termine della cerimonia, Levy ha spiegato:

Questo accordo segna l’inizio di un rapporto più stretto tra le due città in campo economico e culturale.

Allo stesso modo, si è detto “molto colpito” dalla qualità degli investimenti e delle infrastrutture educative, sportive, socio-economiche e sanitarie a Laâyoune, elogiando gli sforzi compiuti dal Consiglio regionale e dal Consiglio municipale nell’attuazione dei progetti.

Anche il Sindaco della città di Hollywood, in Florida, ha espresso la volontà di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali, attraverso lo scambio di visite delle delegazioni dei due centri.

I settori prioritari a Laâyoune e in Florida sono simili e complementari, ha osservato, citando i settori dell’aviazione, dell’agricoltura e dell’istruzione.

In questo senso, ha chiesto una stretta collaborazione tra le società di Hollywood e Laâyoune, al fine di beneficiare delle opportunità di investimento per entrambe.

Ould Errachid ha rimarcato che questo accordo, che segue la decisione di Washintgon di riconoscere la sovranità del Marocco sul suo Sahara, mira ad approfondire la cooperazione bilaterale in vari campi.

Ha anche espresso il desiderio di stabilire relazioni reciprocamente vantaggiose in tutte le aree di interesse comune con la città americana.

In tale occasione è stato proiettato un filmato istituzionale, che mette in luce potenzialità e pregi delle due città.

Allo stesso modo, i membri della delegazione hanno seguito una presentazione sul programma di sviluppo del comune di Laâyoune, relativo alle province meridionali varato da Sua Maestà il Re Mohammed VI nel 2015.

Da segnalare, infine, che la delegazione americana si è recata presso il Regional Investment Center, dove ha seguito presentazioni sulle potenzialità socio-economiche, sui vari piani realizzati e in corso e sulle opportunità di investimento offerte dalla regione.

Durante la loro permanenza a Laâyoune, i funzionari americani hanno effettuato visite sul campo a diversi progetti completati o in corso, dove hanno toccato con mano gli sforzi compiuti per garantire uno sviluppo globale e integrato della regione.

Sono stati così visitati il ​​circolo municipale femminile, la piscina olimpionica e il villaggio sportivo. Anche i progetti relativi alla costruzione della Facoltà di Medicina, della Città dei Mestieri e del Centro Ospedaliero Universitario, oltre al Policlinico Africano Istituto di ricerca per l’agricoltura sostenibile e il porto dei fosfati a Foum El Oued.

Il gemellaggio tra Laâyoune e Hollywood, che contribuirà allo sviluppo del sud del Regno e della sua popolazione, consacra la posizione americana sulla questione del Sahara marocchino. È stato possibile grazie al riconoscimento da parte degli USA dello status marocchino delle province sahariane.