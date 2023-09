Marocco: funerali a Casablanca di Aïcha El Khattabi

Figlia di Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, figura storica del Rif marocchino

Il 21 settembre, alla presenza del Principe Moulay Rachid, dei membri della sua famiglia e di diverse personalità del Marocco, si è svolto a Casablanca, in Marocco, il funerale di Aïcha El Khattabi, figlia del defunto Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, del combattente della resistenza. Dopo le preghiere di Addohr, i resti dell’esponente del Rif sono stati sepolti nel cimitero di Errahma.

Aïcha El Khattabi è morta mercoledì a Casablanca all’età di 81 anni dopo una lunga malattia. Nata nel 1942, ha vissuto e studiato in Egitto, prima di ritornare in Patria dopo la morte del padre.

Titolare di un diploma di maturità presso l’American College for Girls del Cairo, la donna aveva ricoperto, durante la sua vita, la carica di Consigliere della Fondazione Mohamed Abdelkrim El Khattabi.

La sua sepoltura in Marocco è un esempio della simbiosi esistente tra il monarca e il popolo. Scredita tutti i tentativi di fare, in particolare del Rif, un oggetto di discordia, mentre questa regione del Regno è una priorità per il Sovrano. Il Re Mohammed V, come Hassan II e Mohammed VI, hanno sempre sostenuto le famiglie dei combattenti della resistenza, in particolare quella di Abdelkrim El Khattabi.

Ricordiamo che Aïcha El Khattabi ha incontrato il Re del Marocco, in occasione della celebrazione del Giorno del Trono, il 30 luglio 2018.

Dichiarò allora:

Il Re Mohammed VI continua a dare grande importanza soprattutto nella regione del Rif, auspicando che questa regione conosca una maggiore prosperità.

Si è detta convinta che la popolazione della regione sia consapevole degli sforzi compiuti dal Sovrano per promuovere le condizioni di vita degli abitanti, esprimendo la speranza di una soluzione alla situazione delle persone detenute nel quadro degli eventi ad Al-Hoceima.

Ha ricordato, inoltre, che il Sovrano aveva contattato la sua famiglia, al momento della sua ascesa al Trono, per informarli della sua prima visita ad Al Hoceima e nella regione del Rif.