Marocco: droni iraniani al Polisario una minaccia diretta

Alla fine dello scorso anno, Rabat ha accusato Teheran di aver inviato droni al gruppo separatista sahrawi attraverso l’Algeria

Il Marocco non è più il solo a mettere in guardia contro i legami militari tra Algeria e Iran e le loro conseguenze per il Nord Africa e il Sahel. Anche dall’altra parte dell’Atlantico si sentono voci che condannano questa cooperazione che favorisce la destabilizzazione della regione.

L’editorialista americano Llewellyn King è intervenuto sul Boston Herald, mettendo in guardia contro la “minaccia diretta” per il Marocco rappresentata dai droni iraniani forniti al Fronte Polisario attraverso l’Algeria.

Alla fine dello scorso anno, Rabat ha accusato Teheran di aver inviato droni al gruppo separatista saharawi, che, secondo il Ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita sta destabilizzando l’Africa settentrionale e occidentale.

L’Iran, dopo aver minato la stabilità di Siria, Yemen, Iraq e Libano, sta stabilizzando la nostra regione.

Lo ha affermato Omar Hilal, Ambasciatore del Marocco presso le Nazioni Unite.

Per questo il diplomatico ha assicurato che il Marocco “non è l’unico interessato”, ma che si tratta di una sfida che riguarda l’intera regione.

A questo proposito, il Regno ha anche condannato l’influenza di Hezbollah nella regione. I diplomatici marocchini stanno sollevando la questione con i governi occidentali, osserva l’analista americano.

King ritiene anche che il Marocco abbia motivo di essere preoccupato perché i droni possono causare ingenti danni materiali a località turistiche e a installazioni militari, reti e centrali elettriche, come è accaduto all’Arabia Saudita con i droni – anche iraniani – lanciati dal Milizie Houthi dallo Yemen.

King ricorda che Teheran iniziò a sviluppare tali armi durante la guerra Iran – Iraq del 1980 – 1988. Secondo lui, il regime è passato dalla creazione di semplici droni efficaci solo per la sorveglianza, allo sviluppo di generazioni di droni sempre più sofisticati, grandi e piccoli.

Nel suo articolo, King menziona Ilan Berman, Vicepresidente del Consiglio per la politica estera degli Stati Uniti. Secondo Berman, l’unico sistema di difesa efficace contro i droni è l’Iron Dome di Israele, costruito con tecnologia israeliana e finanziato dagli Stati Uniti. King scrive che il Marocco potrebbe chiedere un tale sistema per contrastare le minacce dell’Iran ora che è tornato in buoni rapporti con Israele.

Questa situazione riflette chiaramente la strategia perseguita dalla Repubblica islamica dell’Iran per acquisire influenza e destabilizzare la regione. A tal fine, Teheran investe ingenti somme di denaro nel finanziamento di gruppi armati, nonché nello sviluppo di armi che verranno poi spedite all’estero. A questo punto, vale anche la pena menzionare la rilevante e pericolosa alleanza tra Russia e Iran e l’invio di droni iraniani all’esercito russo per l’utilizzo nella guerra in Ucraina.

La questione dei droni iraniani in Nord Africa è arrivata anche al Parlamento europeo attraverso l’eurodeputato del Partito popolare europeo, Antonio López-Istúriz White. Il deputato ha chiesto all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, quali informazioni abbia Bruxelles sulla presunta fornitura di droni iraniani al Polisario.