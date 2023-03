Marocco: Commissario europeo Varhelyi in visita a Rabat

Il Commissario europeo per la politica e l’allargamento del vicinato, Olivér Várhelyi, ha sottolineato l’estrema importanza del partenariato con il Marocco

Il Marocco è un Paese di punta e un pilastro di stabilità nella regione. Lo ha affermato il Commissario europeo per la politica e l’allargamento del vicinato, Olivér Várhelyi. L’esponente europeo ha parlato giovedì 2 marzo a Rabat. In quell’occasione si è concentrato sulla “estrema importanza” della partnership col Marocco.

In un contesto globale contrassegnato da molteplici sfide, non è facile trovare partner stabili come il Marocco. Quindi ha ribadito ‘l’estrema importanza’ della partnership Marocco – UE durante un briefing con la stampa dopo il suo incontro con il Ministro di affari esteri, cooperazione africana e marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita.

Il Commissario europeo ha annunciato la firma tra il Marocco e l’UE di 5 programmi di cooperazione per un importo totale di 5,5 miliardi di dirham, quasi 500 milioni di euro, per sostenere i principali progetti di riforma del Regno. Questo testimonia l’impegno “diretto e serio” da parte dell’Unione verso il Marocco.

Con tutti i nostri impegni, cambiamo davvero la natura e la profondità della nostra cooperazione.

Ha aggiunto che le riforme lanciate in Marocco sono ambiziose e vicine ai valori europei e che il Paese nordafricano è e sarà un grande beneficiario dell’agenda del progetto dell’UE per l’intera regione.

Questi programmi di finanziamento già firmati sono articolati in particolare attorno ai seguenti assi di cooperazione:

– Programma Karama, supporto per il rafforzamento della protezione sociale, 130 milioni di euro.

– Green Earth Program, Support for Green Transition, 115 milioni di euro, inclusi 15 milioni di euro nella struttura alimentare e di resilienza.

– Supporto per la riforma della pubblica amministrazione, 50 milioni di euro.

– Supporto per la gestione della migrazione, 152 milioni di euro.

– Supporto per l’inclusione finanziaria, 51 milioni di euro.

La visita del Commissario europeo conferma la scelta del Marocco per quanto riguarda l’Europa. Rabat occupa una posizione che contrasta con quella dei Paesi delle immediate vicinanze nella morsa di tumulti, crisi istituzionali e sconvolgimenti.

La partnership dell’UE con il Marocco è profonda e unica e funge da modello e avvicina l’Unione europea ad un vero successo della sua politica di vicinato.

Questa visita conferma anche il Marocco come oasi di pace e stabilità, nelle sue scelte strategiche.

In tale contesto questa dinamica della cooperazione virtuosa prevede la firma nel 2023 dei progetti stimati in 126 milioni di euro e riguarderà in particolare i seguenti assi:

– Programma di energia verde – 50 milioni di euro.

– Programma di supporto all’istruzione superiore – 46 milioni di euro.

– Programma di supporto per progetti culturali e creativi – 10 milioni di euro.

– Programma di sostegno alla giustizia – 10 milioni di euro, top-up.

– Progetto Medusa – 10 milioni di euro che mirano a rafforzare la connettività digitale nella regione mediterranea tra 4 paesi nel Nord Africa e 5 paesi europei.

Il Regno ha il potenziale per diventare una fonte di energia non solo per la regione ma anche per l’Europa, ha affermato Várhelyi, aggiungendo che il mercato europeo è pronto a ricevere energia dal Marocco e sottolineando l’importanza di altre aree di cooperazione tra il Regno e l’UE, compresa la migrazione e la lotta contro le reti criminali.

Per quanto riguarda la ripresa delle relazioni con Israele, Várhelyi ha espresso la volontà dell’UE di partecipare alla cooperazione, che consentirà di affrontare le principali sfide in cui la regione si scontra, in particolare la gestione dell’acqua.

La cooperazione trilaterale, ha rimarcato, consentirà anche di affrontare le sfide in termini di ricerca, sviluppo e riavvicinamento tra i popoli.

Inoltre, il Commissario europeo ha colto l’opportunità di congratularsi con il Marocco per l’uscita dall’elenco “grigio” dell’International Financial Action Group, GAFI, accogliendo accogliendo la cooperazione maroccia – europea, che ha permesso di raggiungere questo risultato.

Questa visita dimostra che le relazioni tra il Regno del Marocco e l’Europa non sono mai state così forti e così diverse, come evidenziato dalla visita in Marocco, il 28 marzo 2023, del Cancelliere federale austriaco, a capo di una delegazione importante dalla sua Paese. Seguito a Rabat, la 17a sessione l’assemblea parlamentare del Mediterraneo, APM.

Seconda nel suo genere in meno di un anno, la visita di Várhelyi in Marocco è coinvolta nel contesto dell’attuazione della dichiarazione politica congiunta, adottata nel giugno 2019, dopo aver istituito la “partnership euro-marocchina di prosperità condivisa” che ruota attorno quattro spazi: politica e sicurezza; economico; valori; conoscenza e due assi orizzontali: l’ambiente e la migrazione.

Tali importanti appuntamenti si sono svolti sulla scia della riunione ad alto livello marocchino, RHN, che è arrivato a rafforzare le relazioni tra Marocco e Spagna.

Queste visite rientrano in una dinamica virtuosa di contatti, riunioni e interazioni che danno origine ad accordi di cooperazione concreti a tutti i livelli e fanno anche parte dei regolari contatti tra le due parti illustrati dalla recente visita in Marocco dell’Alto rappresentante dell’UE per la politica degli affari esteri e della sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, nel gennaio 2023, nonché dei precedenti viaggi di altri sei membri del gruppo dei Commissari solo per l’anno 2022, tra cui il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

A tal proposito, si tratta di fare la distinzione tra un’Europa credibile, seria e istituzionale, che sa apprezzare il Marocco e le sue attività geostrategiche al loro giusto valore e, dall’altra parte, alcune parti europee, persone di minoranza che cercano di opporsi alla qualità e all’inevitabilità delle relazioni tra Marocco e Europa con colpi bassi, intrighi e cospirazione silenziosa.

Questi detrattori della vitalità delle relazioni marocchine – europee, si sono oggi coperti dal ridicolo di fronte all’inutilità dei loro tentativi delle parti isolate di fermare le relazioni marocchine – europee. L’UE e il Marocco sono interessati ad accettare di modellare una partnership ancora più approfondita.