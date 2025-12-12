Marina Militare: Precetto natalizio interforze a Pompei (NA)

Appuntamento il 16 dicembre al Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 11:00 presso il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (NA), si terrà la Messa solenne in occasione del Precetto natalizio interforze a favore della comunità della XII zona pastorale della Campania e Basilicata, organizzata dal Comando Logistico della Marina Militare, in qualità di Comando di Presidio Militare Interforze di Napoli, retto dall’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro e da Don Claudio Mancusi, Decano dei Cappellani Militari.

Ad officiare la celebrazione, Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Gian Franco SABA, Ordinario Militare per l’Italia.

Saranno presenti le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i propri labari, le associazioni di volontariato e di protezione civile, il personale di ogni grado delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.