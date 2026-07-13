Marina Militare: Nave Palinuro in sosta a Salerno

Il 19 luglio saranno aperte le visite alla popolazione

Riceviamo e pubblichiamo da MARICOMLOG di Napoli.

Nave Palinuro sosterà in porto a Salerno dal 19 al 21 luglio, dove imbarcheranno gli allievi della 2ª classe Normale Marescialli di Mariscuola Taranto per la loro campagna estiva d’istruzione.

Durante la permanenza in porto, Nave Palinuro sarà visitabile nei giorni e orari di seguito riportati:

– domenica 19 luglio dalle 15:00 alle 18:00;

– lunedì 20 luglio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.