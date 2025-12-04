Marina Militare e Vigili del Fuoco celebrano a Napoli Santa Barbara

La cerimonia nella Chiesa del Gesù Nuovo

Si è svolta questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, la solenne celebrazione di Santa Barbara, Patrona di Marina Militare e Vigili del Fuoco, presso la Chiesa del Gesù Nuovo nel cuore di Napoli.

L’evento, promosso dal Comandante Logistico della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, dott. ing. Giuseppe Paduano, ha riunito autorità civili, militari e religiose, e un pubblico numeroso e partecipe.

La Santa Messa è stata officiata da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Domenico Battaglia, accolto dall’Ammiraglio Montanaro

in un momento dove noi marinai, ispirandoci al martirio della Santa Patrona, riflettiamo sul valore del sacrificio, del non cedere alla rassegnazione, del credere e compiere ciò che è giusto, fino in fondo.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Giuseppe Paduano ha sottolineato la comune missione della Forza Armata e del Corpo:

Marina Militare e Vigili del Fuoco operano in scenari diversi ma con la stessa finalità: proteggere, intervenire, sostenere chi è in difficoltà. La celebrazione di oggi rinnova un legame di collaborazione che nasce da valori condivisi e da un profondo senso del dovere.

Il servizio liturgico è stato affidato agli allievi della Scuola Militare Nunziatella, mentre il servizio corale è stato affidato ai ragazzi dell’Istituto scolastico ‘Polo delle Arti Caselli Palizzi’ di Napoli, in collaborazione con la Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud.

Al termine della celebrazione, la Fanfara ha interpretato alcuni brani in Piazza del Gesù Nuovo, seguita dall’emozionante dimostrazione del Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco, che ha dispiegato la Bandiera nazionale dalla facciata del Liceo Genovesi.

In piazza, inoltre, è stata allestita un’esposizione statica dei mezzi operativi della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e punti informativi per conoscere da vicino le attività dei due Corpi.

La cerimonia si è conclusa con gli auguri dell’Ammiraglio Montanaro rivolti a tutto il personale: