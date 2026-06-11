Mariano Bruno confermato Segretario Generale Corpo Consolare Napoli

Resterà in carica fino al 2030

Riceviamo e pubblichiamo.

Mariano Bruno, Console Onorario del Principato di Monaco a Napoli, è stato rieletto all’unanimità e confermato per il quadriennio 2026/2030 nella carica di Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli, dopo gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni e illustrati dal Decano Elio Pacifico nel corso dell’Assemblea dell’associazione e alla quale hanno partecipato oltre 30 consoli.

Il Consiglio di Decanato del Corpo consolare di Napoli è composto dal Decano Elio Pacifico, Console Generale Onorario di Sierra Leone e Repubblica Dominicana, dal Segretario Generale Mariano Bruno, Console Onorario del Principato di Monaco, e dai Consiglieri consoli Fiorella Breglia, Bangladesh, Mario Mattioli, Thailandia, Francesca Giglio, Filippine, Valentina Mazza, Kazakhstan, Gianluca Eminente, Islanda, Anna Ceppaluni, Malaysia, e da due invitati permanenti Jacopo Fronzoni, Slovenia, e Raffaella d’Errico, Svizzera.

La rielezione avviene all’indomani del seminario ‘La funzione consolare nella diplomazia contemporanea’ svoltosi al Teatro San Carlo e al quale hanno partecipato i vertici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Ambasciatori Bruno Antonio Pasquino e Inigo Lambertini e la Consigliera di legazione Alessandra Moschitta.