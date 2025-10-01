Maria Loredana Pinotti Accademica d’Onore Accademia Arnau Roger

Importante riconoscimento per gli eccezionali contributi scientifici negli ambiti delle scienze documentarie e dell’araldica

La Console On. Dama Gr. Cr. donna Maria Loredana Pinotti è stata eletta nell’ultima Assemblea dei Soci Accademica d’Onore dell’Accademia di Arnau Roger.

La Contessa Dott.ssa Maria Loredana Pinotti è una figura di spicco nel panorama internazionale della genealogia e dell’araldica, ricoprendo un’impressionante gamma di ruoli di leadership e accademici.

Il suo profilo professionale è caratterizzato da posizioni di alta responsabilità in organizzazioni sia a livello internazionale che nazionale.

Tra le sue cariche più prestigiose, spiccano la Presidenza dell’Académie Internationale de Généalogie, AIG, e la Presidenza dell’Istituto Araldico Genealogico Sammarinese, IAGS.

Inoltre, svolge un ruolo cruciale nella rete genealogica italiana come Segretario Generale dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, IAGI, e Segretario Generale-Tesoriere della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, FAIG.

È Segretario Generale dell’International Commission for Orders of Chivalry, ICOC. È anche un Membro Effettivo dell’Instituto Internacional de Heraldica y Genealogia con sede a Madrid, confermando la sua partecipazione attiva nella comunità ispanica del settore.

Le sue qualifiche accademiche rafforzano ulteriormente la sua reputazione, avendo conseguito il titolo di Doctora en Letras e un Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía presso l’UNED.

Ricopre la carica di Direttore della Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie, ed è Console Onorario del Portogallo nella Repubblica di San Marino, una carica che attesta il suo ruolo diplomatico e civico.

È inoltre un Membro Fondatore di importanti associazioni dedite allo studio delle genealogie delle famiglie storiche, tra cui Famiglie Storiche d’Italia, FSI, e Historical Families of Europe (HFE), è Socia della Real Asociación de Hidalgos de España, RAHE, ed è stata decorata con le prestigiose Hojas de Roble, oltre che essere insignita di numerose onorificenze.

Maria Loredana Pinotti svolge un ruolo importante anche sotto l’aspetto editoriale e nella diffusione del sapere accademico in qualità di Segretario Generale del Consiglio di Redazione per due riviste: Nobiltà, rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi e Il Mondo del Cavaliere, rivista internazionale sugli ordini cavallereschi.

Da sottolineare che è autrice di innumerevoli articoli e saggi, mentre particolarmente noto è il Libro degli Stemmi italiani certificati dai Re d’Armi di Spagna 1995 – 1996, scritto insieme a Pier Felice degli Uberti, oltre che organizzatrice di una grande quantità di Convegni, Conferenze, Tavole Rotonde e Mostre in Italia e all’estero.

Motivazione del conferimento onorario