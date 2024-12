Mari su Commissario phase out per Centrali Civitavecchia e Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo.

La scelta di designare un Commissario per gestire il phase out dal carbone delle centrali di Civitavecchia e Brindisi rappresenta un salto di qualità nell’affrontare la delicata fase di transizione energetica, che minaccia altrimenti di lasciare indietro centinaia di lavoratori e le loro famiglie.

Si tratta di una figura con poteri speciali che dovrà lavorare per individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimenti.

Tutto ciò dovrà confluire in un piano di sviluppo territoriale con un accordo di programma, in maniera tale da attuare così finalmente la legge 91 del 2022.