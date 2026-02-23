Mari: Stanziati nuovi fondi per la ripresa del settore pesca

Il Consigliere: ‘Il contributo sarà concesso nella forma di sovvenzione diretta fino a 35mila euro per ciascuna impresa’
Riprendere il mare con più fiducia. Questo il messaggio che arriva dalla giunta regionale, che ha stanziato 800mila euro da destinare alla ripresa del settore della pesca.
Si tratta di un investimento strategico per le flotte del Lazio, colpite duramente dal prolungamento del fermo biologico dello scorso anno.
Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.
La Mari continua:
Caro gasolio, manutenzione, personale, costi di gestione: queste alcune delle spese che potranno essere ristorate grazie a fondi de minimis, cui le imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e le imprese di pesca professionale in acque interne potranno accedere, partecipando all’avviso pubblico che sarà a breve pubblicato sul bollettino regionale.
È una misura che mostra tutta l’attenzione che la Regione Lazio concentra su un comparto fondamentale per il tessuto produttivo, che mantiene viva una filiera di grande qualità, per la quale occorre rimarcare il grande lavoro svolto dalla Giunta Rocca e, in particolare, dall’Assessore Giancarlo Righini.
Per conoscenza diretta di molti di questi imprenditori del mare, sappiamo quanto il loro lavoro sia dispendioso e delicato, non da ultimo anche per la salvaguardia dell’ambiente che essi contribuiscono ad assicurare, in diretto contatto con le istituzioni.
Il contributo, che sarà concesso nella forma di sovvenzione diretta fino a 35mila euro per ciascuna impresa, rappresenta un atto concreto da parte di Regione Lazio a difesa di una delle eccellenze del nostro territorio.