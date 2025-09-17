Mari: Relazione informativa annuale su interventi UE della Giunta Lazio

4 miliardi le risorse

Proficua seduta nella giornata di oggi per la Commissione Affari Europei ed Internazionali del Consiglio regionale del Lazio, che ha affrontato oggi il tema della Relazione informativa annuale sugli interventi UE della Giunta Lazio.

La Presidente Emanuela Mari ha presentato ai Commissari un documento di 235 pagine che fotografa l’impegno della Regione.

Il testo è suddiviso in cinque sezioni: le attività di partecipazione della Regione Lazio all’attuazione delle politiche europee, lo stato di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, lo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti di cooperazione territoriale della Regione cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, gestione condivisa, lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dall’Unione europea, gestione diretta, e, infine, gli orientamenti e le priorità politiche della Giunta regionale per l’anno 2024.

Importanti i numeri emersi durante la seduta, che ha visto la partecipazione di tutti i membri: oltre 4 miliardi di euro di risorse, 100 sportelli Europa territoriali, nuove sinergie con Bruxelles e una programmazione aggiornata per il futuro.

Come spiega la Presidente della seconda Commissione, Emanuela Mari: