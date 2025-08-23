Mari: Regione Lazio investe sui mercati, Comuni siano pronti

Il Consigliere: ‘La Giunta Rocca, ancora una volta, è pronta a farsi carico degli interventi adatti a migliorare le nostre città’
La Regione Lazio ha ancora una volta rinnovato il suo impegno per la valorizzazione delle attività commerciali e in particolare dei mercati.
È infatti aperto un bando pubblico riservato a Comuni e ai Municipi di Roma Capitale, che mette a disposizione oltre un milione mezzo di euro per per riqualificare le aree commerciali attraverso servizi e strumenti di innovazione.
Così in una nota Emanuela Mari, Consigliere regionale del Lazio.
Emanuela Mari conclude:
Il nuovo bando, emesso su impulso dell’Assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, prevede di finanziare progetti volti alla realizzazione di interventi per la valorizzazione e la riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali.
Un intervento specifico per una tipologia di area commerciale che sul territorio merita di essere sostenuta e non abbandonata.
Ci auguriamo che i Comuni siano particolarmente solerti nel farsi trovare pronti ad accogliere questa opportunità: l’importo massimo finanziabile sarà di 100 mila euro, che l’ente locale dovrà obbligatoriamente integrare con un cofinanziamento non inferiore al 10%”, continua l’esponente di Fratelli d’Italia.
I mercati sono luoghi di incontro, validi aggregatori sociali e soprattutto attività che possono sostenere le imprese familiari del piccolo commercio.
Attraverso questa opportunità fornita dalla Regione, inoltre, sarà possibile riqualificare anche i rioni che li ospitano.
Sollecitiamo quindi le Amministrazioni comunali, in particolare quelle con mercati giornalieri, a mettere in campo progettualità valide: la Giunta Rocca, ancora una volta, è pronta a farsi carico degli interventi adatti a migliorare le nostre città.