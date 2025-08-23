Mari: Regione Lazio investe sui mercati, Comuni siano pronti

Riceviamo e pubblichiamo.

La Regione Lazio ha ancora una volta rinnovato il suo impegno per la valorizzazione delle attività commerciali e in particolare dei mercati.

È infatti aperto un bando pubblico riservato a Comuni e ai Municipi di Roma Capitale, che mette a disposizione oltre un milione mezzo di euro per per riqualificare le aree commerciali attraverso servizi e strumenti di innovazione.