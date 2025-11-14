Mari: Radiologia ASL Roma 4 possibile grazie al risanamento Rocca

Riceviamo e pubblichiamo.

Con le dichiarazioni del Presidente Francesco Rocca, finalmente abbiamo la data del 2026 per il bando che concluderà il lungo iter che ci ha visto impegnati fin dai primi passi.

Questo quanto dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, che conclude:

È particolarmente significativo che ciò avviene grazie alla grande opera di risanamento che questa Giunta ha saputo avviare sui conti in generale e in particolare sulla sanità, che, a fronte di oltre 14mila assunzioni e di un impegno per riportare in maniera capillare su tutti i territori il sistema sanitario, ha saputo anche restituire solidità proprio al bilancio dello specifico comparto della salute, liberando risorse che consentono a Regione Lazio di investire direttamente nella radiologia a Civitavecchia.

Avevo tuttavia annunciato recentemente che la strada giusta era stata imboccata per dare finalmente all’utenza del territorio dell’ASL Roma 4 un’alternativa valida agli spossanti viaggi verso Viterbo, Roma o addirittura Grosseto che i malati oncologici dovevano sobbarcarsi.

Considero un privilegio aver potuto seguire anche da Consigliere regionale l’iter che avviai nel 2019: ringrazio perciò chi ha creduto in me, dandomi l’opportunità di fare la mia parte per coronare le richieste di tanti cittadini.