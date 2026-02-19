Mari: Prezioso confronto su opportunità del Consorzio Industriale Lazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il convegno ‘Consorzio Industriale: la casa delle imprese’ ha riscontrato un successo di pubblico, soprattutto nella qualità di chi è intervenuto ad ascoltare cosa il Consorzio può rappresentare in termini di strumenti messi a disposizione delle imprese.

Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

Emanuela Mari conclude:

Sia le parole del commissario Raffaele Trequattrini che quelle del commissario per la reindustrializzazione Roberta Angelilli, hanno trasmesso ai presenti la consapevolezza delle opportunità che si possono cogliere per passare dalla crisi al rilancio di questo territorio.

Sono state date tempistiche riguardo al bando che trasferirà i 100 milioni accordati dal Governo Meloni per le aziende dei Comuni aderenti al Consorzio, così come è stato fatto il punto sul piano di accesso al credito previsto dal Bando Step per le grandi imprese, in uscita ad aprile.

Anche l’accesso alla Zona Logistica Semplificata, con le sue due aree distinte, consentirà di mettere a disposizione ulteriori risorse, mentre molto ci si attende anche dal sostegno che il Consorzio potrà dare in termini di supporto tecnico e di informazione puntuale alle imprese, anche attraverso lo sportello di cui è stata annunciata l’apertura a Civitavecchia dalla Vicepresidente Angelilli.

Credo che la buona politica sia soprattutto condividere in tempo reale le competenze per non far sfumare le opportunità: anche per aver fugato alcuni timori del tutto infondati, dai numerosi messaggi che ho ricevuto in queste ore, so che l’iniziativa è stata apprezzata e colta nel senso giusto.

Ringraziamo per gli interventi e la presenza del capogruppo Massimiliano Grasso, del Consigliere Simona Galizia e del Consigliere dell’area metropolitana Giancarlo Frascarelli.